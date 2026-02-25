財政預算案｜電動車一換一告終　車行愈夜愈多人　市民嘆：焗住換

新一份《財政預算案》今日（25日）出爐，宣布電動車首次登記稅寬減「一換一」計劃將於3月31日，屆滿不再延續。有不少車主趕趁今晚午夜前落訂買新電動車，趕上「尾班車」以避過新車要在3月31日前落地首次登記的限制。其中紅磡及啟兩間不同品牌的車行，下午已分別有十多名市民睇車及落訂，有職員形容今日是其入職以來最多成交。《香港01》記者晚上到九龍灣另一汽車品牌的陳列室視察，發現車行內人潮如鯽，挑選新電動車的市民「愈夜愈多人」。及至晚上10時許，車行人流不斷，現場約有近百人睇車，較晚上8時許約40至50人更多，有剛買車的市民笑言：「好遲先收到風呀！」



車主嚴先生表示，得悉電動車「一換一」將告終後，都急不及待前來下訂買車，他又指車行平日人流稀疏，但今晚「真係人山人海！」；另一車主石先生就指，原本打算等電油車故障才會換車，現時得知稅務優惠不再延續，唯有「焗住換」。車行經理梅先生稱，今日銷售額相較平日大概多3至4倍，他表示車行5間分別都將營業至午夜；又認為「一換一」計劃取消後，生意額不會有太大跌幅，因為有其他車款到來，填補失去稅項優惠的缺口。



《香港01》記者晚上到九龍灣一車行視察，發現店內人潮如鯽，可謂「愈夜愈多人」。（林振華攝）

車主嚴先生接受採訪時稱，得知「一換一」計劃不再延續，今日特地到場買車。他指平常車行通常人流稀疏，但今晚已見有約40至50名客人睇車，他要等候約10分鐘才有職員替他下單：「哇，係人山人海！我諗平時行過嚟或者過嚟睇呢，就冇乜人嘅。」

嚴先生指，今次選購了一輛約22萬元的電動車，可慳稅約13萬元；如果今日不前來落訂或買車，相信之後車價連稅項達約35萬元。他續稱，自己現時駕駛油車，但因為耗油量實在太厲害，所以早已考慮換電動車，直到今日得知稅務優惠不再延續，便趕忙買車：「其實一早已經考慮緊㗎喇，原來最後一日，個稅務優惠真係會完！所以我哋就急不及待咁樣過嚟，去即刻落訂、即刻買車。」

車主嚴先生得知電動車一換一稅務優惠不再延續後，今日急忙下訂買新車。（林振華攝）

另一車主石先生亦表示，得知「一換一」計劃即將完結，於是前來買車。他稱原本打算等待自己的電油車故障後，才會換電動車：「諗住我部電油車真係整唔到啦，行唔到啦，跟住先至再換嘅。不過而家佢咁樣嘅話，我唯有焗住換啦！」

石先生續指，是次買車有稅務優惠，大約節省了約17萬元；如沒有優惠，車價連稅會由20多萬元變回40多萬元，「咁就差好遠啦！」

《香港01》記者晚上到九龍灣一車行視察，發現內人潮如鯽，可謂「愈夜愈多人」。（林振華攝）

車行經理梅先生指，因《財政預算案》公佈「一換一」計劃不再後，今日車行銷售額比平日多了約3至4倍。他稱，今日前來的客人算是「比較遲」，對上星期已相繼有人開始「搶貨」。以2月計算，直至目前已經出售約800至900輛車。

梅先生又表示，因應《財政預算案》的宣布，今日車行5間分店都會營業至午夜12點，並稱今日完成的訂單，訂購的電動車去到2027年2月24日前出牌，都符合「一換一」資格。因此今日大部分客人都是訂車為主，車行的電動車「基本上現貨係少之又少」。

被問及「一換一」計劃結束後，預計4月開始的生意額有大影響，梅先生表示「睇唔到會有一個好大嘅跌幅」，指出因為會有其他政策或其他車款型號陸續到來時，相信可以補充失去稅項優惠的缺口。

車行經理梅先生形容《財政預算案》公布後，今日生意額多了約3至4倍，又指不太擔心「一換一」計劃取消後生意會有太大跌幅。（林振華攝）

《香港01》記者晚上到九龍灣一車行視察，發現人潮如鯽，可謂「愈夜愈多人」。（林振華攝）

+ 2