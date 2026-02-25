財政預算案｜電動車一換一終結　莊豪鋒批倉促：與普及化背道而馳

新一份《財政預算案》今日（25日）宣布電動私家車「一換一」首次登記稅寬減計劃今年三月底屆滿後不再延續，理由是電動車市場已趨成熟並具競爭力。實政圓桌新界西北立法會議員莊豪鋒質疑，在電動車牌照費加價的同時，再取消「一換一」稅務優惠，將大幅削弱車主轉用電動車的誘因。



財政預算案｜新一份財政預算案2026年2月25日公布，3月31日結束的電動車「一換一」稅務寬免終結。（鄭子峰攝）

電動車一換一終結 莊豪鋒批倉促：與普及化背道而馳

莊豪鋒指，理解現時電動車選擇增加、價格下降，政府需作審慎考慮，但批評政策安排令市民措手不及。他指出，計劃僅餘極短時間讓車主決定是否換車及選擇車款，變相迫使市民在倉促下決策才能享受最後的稅務寬減。

實政圓桌召集人田北辰（左）與立法會議員莊豪鋒（右）早前向財政司司長陳茂波（中）提交財政預算案建議。（田北辰facebook）

他批評政府的決定與推動電動車普及化、目標在2035年前鼓勵轉用電動車的政策原意完全背道而馳。莊豪鋒直言，「政策完全係左手打右手，市民無所適從」。他建議政府應考慮將計劃延長一年，並按比例逐步下調寬減上限，讓市場及市民有更合理的適應期。