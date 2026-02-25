財政預算案2026｜陳家珮：子女免稅額增加一萬元屬相對「低糖」

新一份《財政預算案》今日（25日）宣布，子女免稅額增加一萬元，由十三萬元增加至十四萬元等。新民黨立法會議員陳家珮指，今次預算案對於一般市民，特別是中產家庭，派糖措施成分相對「低糖」。但該黨表示理解，指目前財政資源投放在未來，財政司預留不少資源發展創科及引進企業，在人工智能方面有大篇幅著墨，希望達到成效，同時有助就業市場。



2026年2月25日，財政預算案出爐，新民黨立法會議員陳家珮、何敬康、李梓敬會見傳媒。（梁鵬威攝）

新民黨對新一份《財政預算案》表示滿意，涵蓋提振經濟、創新科技和人工智能、關顧基層、房屋及大廈維修、北都發展、交通運輸及稅務寬免，相信持續吸引企業來港發展，香港經濟將繼續健康增長。

2026年2月25日，財政預算案出爐，新民黨立法會議員陳家珮會見傳媒。（梁鵬威攝）

該黨指，多項建議獲採納，包括透過引進辦物色合適的航天企業來港，並檢視上市規定以便利和吸引航天企業來港上市；簡化低軌衛星牌照制度推動6G應用；就推動「T+1」結算周期的具體實施方案諮詢市場；預留5,200萬元開辦「知識產權學院」；以及子女免稅額增加至140,000元。

2026年2月25日，財政預算案出爐，本身是行政會議召集人的新民黨主席葉劉淑儀會見傳媒。（梁鵬威攝）

新民黨主席葉劉淑儀表示過去一年，特區政府致力吸引新公司來港，有助特區政府徵收利得稅，相信相關工作持續，香港經濟將繼續維持健康增長。她指樂見特區政府在太空經濟方面向前邁進，《預算案》表明將責成引進辦將牽頭物色合適的航天企業來港發展；要求港交所吸引更多航天企業來港上市；以及在InnoHK下成立香港太空機械人與能源中心。她認為香港可在集資、研究、保險等方面獲益。