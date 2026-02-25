圍標｜廉署5年接73宗樓宇維修舉報　共拘138人　政府研刑事化

樓宇維修圍標問題積弊已久，發展局局長甯漢豪周三（25日）書面回應立法會議員提問時提到，過去5年，廉政公署共接獲73宗工程疑涉圍標的舉報，期間也多次採取大型執法行動，合共拘捕了138名人士。



圖為2025年12月3日，發展局局長甯漢豪見傳謀，公布勒令全港維修大廈三日內將棚網一律拆除，涉及200多幢私樓及十多宗公營房屋或者是政府大樓。（楊凱力攝）

根據甯漢豪的書面答覆提到，涉及樓宇維修工程圍標的貪污舉報，在2021年至2025年間共73宗，其中去年有24宗，為5年內最多，較2024年多一倍。至於廉政公署期內的大型執法行動，涉及的合約總值超過12億元，遍及住宅、商用樓宇及工業大廈的樓宇維修項目。

書面答覆中指出，政府有決心打擊樓宇維修圍標問題，各部門會從多方面跟進。針對社會有建議將圍標行為刑事化，商務及經濟發展局表示，目前《競爭條例》將圍標列為嚴重反競爭行為，屬民事性質，局方正從立法及其他層面檢討競爭制度，參考其他司法管轄區的經驗，研究加強阻嚇力，包括考慮將相關行為刑事化。

有建議以「智方便」建立官方電子投票平台 局方稱持開放態度

對於不少業主未能親身出席業主大會，有建議參考新加坡等地區的經驗，研究在「智方便」建立官方電子投票平台，並推行須實名參加的網上業主大會。回覆指局方歡迎在大廈管理中適當地應用科技，例如以電子方式保存紀錄。至於容許以非實體的形式出席業主大會及進行電子投票，局方對有關建議持開放態度，會因應科技的發展及普及程度，進一步研究可行性。

在樓宇管理、法團運作和工程採購方面，民青局已開展下一階段有關《建築物管理條例》的修訂工作，初步擬定五大修訂方向，當中包括進一步完善利益申報制度，建議要求工程顧問就與承辦商之間的關係作申報，讓採購過程更透明。

下半年推出加強版「招標妥」服務 擴大《建築物條例》修例範圍

發展局正與市建局制定措施，今年下半年推出加強版「招標妥」服務，包括制定更嚴謹的顧問及承建商「預審名單」，除考慮犯罪和紀律處分紀錄及過往表現等，顧問和承建商亦須通過警方和廉政公署的背景審查，才能納入名單並參與投標。市建局亦會把關，為業主就聘用顧問和承建商進行招標和評標工作。就申領政府維修資助的大廈，工程開展後，市建局會要求顧問和承建商在重要工程節點，例如大幅修改工程範圍或增加工程費用等，向市建局報告，以便市建局向業主給予獨立意見。

在工程規管方面，發展局和屋宇署會擴大《建築物條例》的修例範圍，將大型樓宇維修工程由目前主要為第二級小型工程提升至第一級小型工程，由第三方專業人士制訂施工安排和監工；以及進一步加強註冊建築專業人士和承建商的註冊和紀律處分制度，例如干犯《防止賄賂條例》亦可進行紀律處分，並作為註冊續期的考慮因素之一。修例建議會在今年下半年提交立法會審議。

執法方面，廉政公署及競委會高度關注涉及樓宇維修工程的貪污或圍標行為。除廉政公署展開執法，競委會從2024年至今亦展開了5次搜查行動，有關案件正在調查中。

至於跨部門協作及公眾教育方面，警務處自2013年推行「復安居計劃」，截至去年底，已有3,036個屋苑登記加入計劃，警方亦為大廈業主舉辦146場防罪講座。為加強協助業主及法團處理大廈管理及大型維修工程等事宜，民政總署亦設立「大廈管理中央平台」，每月邀請相關政府部門及機構舉辦簡介會。