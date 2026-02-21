宏福苑大火｜政府不收宏志閣業權　麥美娟料居民3至4個月後可回家

去年11月底的大埔宏福苑火災，八座大廈只有宏志閣沒有被波及，政府今日（21日）公布長遠居住安排方案，方案不包括收購宏志閣業權，居民將可回家。民政及青年事務局局長麥美娟下午接受香港電台訪問時表示，宏志閣的安排仍有待一系列工作需處理，短期內合安管理有限公司會處理有關工作，居民預計最快3至4個月後可返回單位。



大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架。H座宏志閣（右一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架。H座宏志閣（右一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架。H座宏志閣（左一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（夏家朗攝）

宏福苑八座樓宇中，只有宏志閣沒受火勢波及。政府今日公布宏福苑長遠安置方案，記者會上，財政司副司長黃緯倫數公布安置方案不包括宏志閣居民，他被問及居民何時可返回單位，他回應指政務司副司長卓永興帶領的工作組會處理有關問題，一有進展會公布。

麥美娟下午接受香港電台訪問時表示，宏志閣仍有一系列工作需處理，一些公用設施如大廈水電、消防及電梯等需要維修。她又指，短期內合安管理有限公司將到場視察，並交由承辦商處理相關工作，居民預計最快3至4個月後才可返回單位。

1月14日，新一屆立法會首次大會，民政及青年事務局局長麥美娟出席發言。（資料圖片/鄭子峰攝）