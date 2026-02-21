宏福苑大火｜政府不收宏志閣業權 麥美娟料居民3至4個月後可回家
撰文：吳美松
出版：更新：
去年11月底的大埔宏福苑火災，八座大廈只有宏志閣沒有被波及，政府今日（21日）公布長遠居住安排方案，方案不包括收購宏志閣業權，居民將可回家。民政及青年事務局局長麥美娟下午接受香港電台訪問時表示，宏志閣的安排仍有待一系列工作需處理，短期內合安管理有限公司會處理有關工作，居民預計最快3至4個月後可返回單位。
宏福苑八座樓宇中，只有宏志閣沒受火勢波及。政府今日公布宏福苑長遠安置方案，記者會上，財政司副司長黃緯倫數公布安置方案不包括宏志閣居民，他被問及居民何時可返回單位，他回應指政務司副司長卓永興帶領的工作組會處理有關問題，一有進展會公布。
麥美娟下午接受香港電台訪問時表示，宏志閣仍有一系列工作需處理，一些公用設施如大廈水電、消防及電梯等需要維修。她又指，短期內合安管理有限公司將到場視察，並交由承辦商處理相關工作，居民預計最快3至4個月後才可返回單位。
