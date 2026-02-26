流感｜上周活躍程度回升　衞生署料續升溫籲盡快接種疫苗

今年至今已錄得5宗兒童感染流感的嚴重個案，其中3宗無接種疫苗。衞生署衞生防護中心今日（26日）表示，雖然本地季節性流感活躍程度自一月中起持續下降，但過去一星期回升，尤其是乙型流感。中心呼籲尚未接種新季節性流感疫苗的人士盡快接種，以保障個人健康及減低重症和死亡的風險。



另外，因世衞最新評估尼帕病毒屬低風險，明日（27日）起將暫停在機場對印度抵港航班的旅客進行額外的健康篩檢安排。



乙型流感佔陽性呼吸道樣本比例急升2.5倍

衞生防護中心總監徐樂堅表示，上周（2月15日至21日）呼吸道樣本中季節性流感病毒陽性百分比為2.29%，較前一周（2月8日至14日）錄得的1.96%高。同期公立醫院的流感相關入院率為每一萬人0.13宗，亦較前一周每一萬人0.10宗有所上升。

他指乙型流感佔陽性呼吸道樣本的比例則由一月底約6%，飆升至上周的逾21%，上升2.5倍；而甲型（H3）流感比例則由91%下降至71%。

日本和韓國流行流感病毒株由甲型轉為乙型

香港以外地區方面，日本和韓國的季節性流感活躍程度持續高企，而流行的病毒株由早前的甲型（H3）流感轉為乙型流感，而日本更因乙型流感而出現另一冬季高峰，世界多地的乙型流感比率近期亦有所上升，包括中國內地、台灣、北美地區等。

他又說，根據過往經驗，香港冬季流感季節大多於第一季出現。現時天氣仍然寒冷，加上市民於長假外遊回港及流行病毒株出現變化等因素，不排除流感活躍程度會繼續上升並進入冬季流感季節，中心會密切監察情況。科學研究顯示本季使用的季節性流感疫苗能對甲型及乙型流感病毒提供保護。

呼籲所有年滿6個月或以上人士從速接種疫苗

由於接種疫苗後身體約需兩星期產生抗體，以對流感病毒提供足夠保護作用。中心呼籲所有年滿6個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外，若尚未接種季節性流感疫苗，應從速行動，特別是高風險群組，例如長者、兒童，及患有慢性疾病和免疫抑制的成年人。此外，在去年底夏季流感季節曾感染流感而仍未接種的人士亦應盡快接種，以預防未來的冬季流感季節可能出現其他流行病毒株。

徐樂堅又提醒，家長和照顧者，兒童患上流感，情況可能迅速惡化，所以一旦發現病童情況轉差，例如出現呼吸急促、喘鳴、咀唇發紫、胸痛、神智模糊、持續發燒或抽搐等，必須立即前往急症室求醫。