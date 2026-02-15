臻和書院15歲男生染甲流併發肺炎心臟衰竭　其學校宿舍近日爆流感

衞生署衞生防護中心今日（15日）接獲一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案，涉及一名有長期病患的15歲男童，於本月12日出現發燒，翌日因持續發燒被送到明愛醫院急症室，同日入院治理。他其後出現血含氧量下降及休克，至今日情況惡化而轉送瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受進一步治療。其呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發肺炎及心臟衰竭，目前情況嚴重。



調查顯示該男童沒有接種2025／26年度季節性流感疫苗，有關兒童流感嚴重個案已是今年第5宗，中心再次提醒家長應盡快安排子女免費接種疫苗，可減低重症及死亡風險。



涉事男童今日(15日)情況惡化，轉送瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受進一步治療。（資料圖片）

中心指，初步調查顯示，男童沒有接種2025／26年度季節性流感疫苗。他本身是一名特殊學校的宿生，其位於九龍塘歌和老街香港心理學衞生會臻和學校的宿舍，最近出現流感爆發，中心人員已到該校進行視察，並建議校方加強一系列感染控制措施及向未受影響的學生及職員派發抗流感預防藥物。男童的家庭成員沒有出現病徵。中心正繼續調查。

衞生防護中心表示，今年至今已錄得5宗兒童感染流感的嚴重個案。（資料圖片）

中心表示，今年至今已錄得5宗兒童感染流感的嚴重個案，涉及的兒童年齡介乎6個月至15歲，其中3宗沒有接種季節性流感疫苗（包括一宗在發病前3日才接種2025／26年度季節性流感疫苗，由於患者未能受到疫苗保護，因此個案被視為未接種疫苗）。

而在一月初結束的夏季流感季節，共錄得25宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括3宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎6個月至17歲。當中20宗、佔八成個案沒有接種季節性流感疫苗（包括一宗個案在發病前4天才接種2025／26年度季節性流感疫苗）。

中心總監徐樂堅醫生表示，本港流感活躍程度目前雖然處於低水平，但在不少港人外遊的熱門目的地，季節性流感活躍程度仍處於相對高水平，韓國與日本的整體流感活動近日亦再度回升，當地的主要流行病毒從早前的甲型（H3）流感轉為乙型流感。農曆新年跨境旅遊與訪港旅客增加，流感傳播的風險亦會上升。

根據過往經驗，香港冬季流感季節大多於第一季出現。天氣持續寒冷，而且流行的病毒株可能出現變化，不排除流感活躍程度稍後會再上升。接種季節性流感疫苗仍然是最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低入院及死亡風險。

市民無論留港度歲或計劃外遊，都應及早接種疫苗，因為接種疫苗後身體約需兩星期產生抗體，以對流感病毒提供足夠保護作用。所有年滿六個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外，若尚未接種季節性流感疫苗應盡早接種，包括在過去幾個月曾感染流感的人士，以保障個人健康。