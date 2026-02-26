國際公共交通聯會｜港鐵成功申辦2028年UITP峰會　亞太地區首次

港鐵公司今日（26日）公布獲國際公共交通聯會（International Association of Public Transport, UITP）選為東道主辦單位，在香港舉行2028年UITP峰會。港鐵指，年度峰會逾百年來首次移師亞太地區，初步預計參與人數約一萬人。港鐵又表示，香港今次能在眾多申辦城市中脫穎而出，成功獲選為主辦城市，是對香港推動公共交通發展，以及港鐵在當中所扮演角色的肯定。



港鐵公司多年來積極參與 UITP 國際峰會及憑藉創新及可持續發展的項目屢獲殊榮，曾於 2025 年峰會中獲卓越營運組別大獎，並於設計組別中獲特別表彰。（港鐵公司提供）

一系列周邊活動展現主辦城市在公共交通發展成就

港鐵指，UITP是全球最大的公共運輸綜合性國際組織，亦是全球唯一匯聚所有公共交通持分者和可持續交通模式的國際網絡，現有近2000個來自近百個國家及地區的機構會員。港鐵自1990年起成為UITP的成員，多年來曾參與UITP委員會及工作小組，亦曾參與主辦UITP亞太區會議。

港鐵又表示，UITP年度國際峰會是全球公共交通業界頂尖的盛事，於3天主要會期內提供展示尖端技術及探討未來交通發展的交流平台，並透過一系列周邊活動，展現主辦城市在公共交通發展的成就。此外，UITP將於今年4月17日舉行首個「世界公共交通日」，以推廣公共交通對城市長遠發展所作出的貢獻。

2028年UITP國際峰會的標誌展現了香港的地標—香港文化中心與鐘樓，兩者坐落於昔日九廣鐵路九龍總站的原址，象徵香港邁向現代交通樞紐的發展。（港鐵公司提供）

港鐵行政總裁楊美珍表示，非常榮幸能將UITP年度國際峰會帶到香港。峰會將為全球公共運輸業界同儕，在面對科技發展、資產質素、乘客需求及政策環境轉變等挑戰與機遇下，提供共商策略、交流並進的重要平台。港鐵期待透過峰會，展示香港在政府、業界及社會共同努力下，所建構的高效及可持續公共交通出行典範。

港鐵指，香港市民每天出行使用公共交通的比率高達9成，在國際城市當中處於領先位置，而鐵路在香港公共交通系統中則起骨幹作用。香港今次能在眾多申辦城市中脫穎而出，成功獲選為主辦城市，是對香港推動公共交通發展，以及港鐵在當中所扮演角色的肯定。

陳美寶：一同向世界展示香港「公交世一」實力

運輸及物流局局長陳美寶在社交平台表示，港鐵公司成功申辦UITP國際峰會，讓世界各地的政府機構、公交營運商和代表聚首香港。港府會全力支持港鐵公司辦好這項盛事，亦誠邀各公共交通營辦商和業界夥伴積極參與，一同向世界展示香港「公交世一」的實力。