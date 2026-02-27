SEVENTEEN演唱會2026｜周六起啟德主場館二度開騷　交通安排一覽

【SEVENTEEN演唱會2026／啟德體育園/啟德主場館】韓國超人氣組合SEVENTEEN將於周末（2月28日及3月1日）在啟德主場館舉行演唱會，即短短5個月第二度踏上啟德主場館。啟德體育園今日（27日）公布入場及交通安排，提醒觀眾應提前領取實體門票，預留足夠時間安檢入場，屆時啟德主場館將實施分時段入場，專業相機及鏡頭等設備不准進內。



此外，天文台天氣預報顯示，周末本港有雨，園方建議觀眾選用長度35厘米以下的短傘或摺疊傘，可使用場外的臨時儲物架或雨傘桶暫存物品，或選擇付費行李寄存及設於啟德零售館的電子儲物櫃服務。



韓國超人氣組合SEVENTEEN將在2026年2月28日及3月1日，第二度踏上啟德主場館舉行演唱會。（啟德體育園圖片）

SEVENTEEN演唱會2026｜短短5個月第二度踏上啟德開騷

啟德體育園今日（27日）公布，韓國超人氣組合SEVENTEEN去年在啟德主場館舉行的兩場演唱會火熱爆滿，為了回應廣大CARAT（官方歌迷名）的熱烈呼聲，2月28日及3月1日第二度踏上啟德主場館舉行演唱會，即相隔短短5個月再次來港開唱。

為確保觀眾享有最佳的觀賞體驗，啟德體育園提醒參加者應預先做好準備，包括︰

1. 提前到快達票（HK Ticketing）港九新界及中國內地多個地點的自助取票機，領取實體門票。啟德體育園強烈建議演出當日中午前完成取票，以免因取票人流眾多而延誤入場，影響觀賞演出；



2. 查閱入場安排和路徑，特別是入場時間和閘口，預留足夠時間入場；



3. 因應天氣預報周六及周日有較大機會下雨，留意天氣變化及長傘等受限制攜帶物品的規定；



4. 了解交通安排，計劃好到場及離場交通。



SEVENTEEN演唱會2026座位表。（網上圖片）

SEVENTEEN演唱會2026｜分時段入場安排 下午2時起開放安檢

啟德體育園指，為確保觀眾順利入場，演唱會將實施分時段入場安排，在下午2時起開放安檢，觀眾須預留足夠時間寄存限制攜帶的物品，以接受入場安檢，並參照門票上所屬入場閘口安排，提前到達相應的閘口掃描門票進場，以免影響入場時間。

參加演前彩排的觀眾（經A、Ｃ閘進場）可於下午2時30分入場，並於入場時領取專屬頸繩及通行證，遲到人士將不獲准進場觀賞演前彩排。其他觀眾可在下午4時開始入場。

觀眾應提前規劃行程，可經較近港鐵宋皇臺站的西橋、較近港鐵啟德站的中央廣場或美食海灣，前往門票上所示的相應閘口。

SEVENTEEN演唱會場地地圖。（啟德體育園圖片）

SEVENTEEN演唱會2026｜Y閘企位觀眾入場特別安排

經Y閘進場的企位觀眾可在下午2時至4時前，接受安檢後根據門票上的等候區編號（1至48），進入相應的等候區，按等候區號碼順序入場。至於在下午4時後到達的持票人士，則須等待所有等候區觀眾入場，才獲安排入場。

另外企位等候區號碼及實際進場時間，並不構成任何特定優先權、保留位置或於場內企位區域之任何特定站立位置的保證或權利。

韓國超人氣組合SEVENTEEN相隔短短5個月再次來港開唱。（세븐틴(SEVENTEEN)Twitter圖片）

SEVENTEEN演唱會2026｜限制攜帶物品一覽 包括專業攝影器材

入場人士須遵守場地規則，注意限制攜帶的物品。所有專業攝影器材、攝錄機、運動相機、可拆卸鏡頭相機、長焦鏡頭、⼿機外接鏡頭、望遠鏡、自拍棒、三腳架、⼿提電腦、平板電腦、長傘，以及任何超過600毫升的容器等，均不得帶入場內。

至於容量不超過600毫升的塑膠 / 硅膠水瓶／杯可攜帶入場，但不得附有瓶蓋／杯蓋，且不可盛載任何液體。

韓國超人氣組合SEVENTEEN相隔短短5個月再次來港開唱。（SEVENTEEN＠Twitter圖片）

SEVENTEEN演唱會2026｜周六有雨 籲選用長度35厘米以下雨傘

天文台天氣預報顯示，周六（28日）本港將有幾陣驟雨，啟德體育園建議觀眾選用長度35厘米以下的短傘或摺疊傘，可使用場外的臨時儲物架或雨傘桶暫存物品（須自行評估風險），或選擇付費行李寄存及設於啟德零售館的電子儲物櫃服務，並在離場時領回物品。

另外有鑑於天氣不穩，觀眾須留意演唱會當日的天氣情況及主辦方社交平台的最新公布。

韓國超人氣組合SEVENTEEN相隔短短5個月再次來港開唱。（세븐틴(SEVENTEEN)Twitter圖片）

SEVENTEEN演唱會2026｜啟德體育園交通安排一覽

活動期間，啟德體育園一帶交通預期將較繁忙，建議觀眾盡量乘搭公共交通工具，避免駕駛或乘搭私家車。

港鐵服務︰港鐵將加密離場時間的屯馬綫班次，經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車，將於晚上10時59分由宋皇臺站開出，及11時01分由啟德站開出。



．特別巴士路線︰專營巴士公司將提供11條特別路線，分別前往落馬洲（新田）、港珠澳大橋香港口岸、機場及港九新界各主要地區。



．跨境巴士服務︰計劃當日返回內地的觀眾可乘搭體育園安排的跨境巴士，需在營辦商網上平台提早購票，現場不設售票。



．的士服務：啟德主場館的士上落客區將開放予的士落客及上客，觀眾可預先安排的士在該處接載。



．私家車上落客區：使用私家車的觀眾可在啟德青年運動場下車（僅供落客，不設上客），或在啟德沐和街及土瓜灣馬頭角道指定地點上落客。



．停車場︰園區停車場僅供已預約或已購買泊車證的車輛使用。

