前警長不滿被指當值時用傳真等受查　被延發酬金　向警追2760元

前警長聲稱警務處因他當值時使用傳真機、發電郵，以處理太太對警隊成員的私人投訴等，要他接受紀律聆訊，並延遲向他發放約滿酬金，惟最後聆訊認為證據不足，未有檢控。前警長認為警方就該些事項作紀律調查，其動機並不合法，構成違約，故向警方追討因延遲發放酬金而導致的利息損失，入稟小額裁判法院追討2760元。案件押後至12月30日再訊，以待雙方遞交文件及索取指示。



申索人為梁世昌，被告為警務處處長周一鳴，今由律政司代表。

申請人梁世昌入稟小額錢債法庭向警方追討2760元利息。(資料圖片)

辯方指有權根據梁的表現決定何時發放酬金

庭上提及，梁是一名前警長，在職期間曾面對紀律聆訊，因此被延遲發放酬金。律政司的代表指出，合約指有權根據梁的表現，決定何時發放約滿酬金，他們亦確認曾有梁提及的紀律聆訊。

2024年的周年報告指梁成績卓越

申索書指，梁在2024年5月1日至2025年4月26日期間，根據僱傭合約履行職務，並圓滿完成合約期，更在2024年10月10日的周年報告中取得「卓越」的成績。

因當值時使用傳真機等被指違反紀律

梁其後獲警務處通知，指他在當值期間使用傳真機、發出電郵、到警署落口供及派遞證物，以處理太太對警隊成員的私人投訴，屬違反紀律，故暫停發放合約酬金，

梁認為警方選擇性執法

梁強調，警方在處理調查的過程極為混亂，缺乏邏輯及存在不合理拖延，有明顯的選擇性執法及惡意調查嫌疑，同時存在選擇性紀錄與證據缺失，即只記錄梁致電投訴課的電話，卻未有記錄投訴課的來電。

梁稱曾向上司請示並獲批准

梁另指，投訴課曾拒絕接收他提供的證物 ，並要求他把證物寄送到寫字樓。他曾就此向上級請示，他指上級回應稱：「投訴課叫你寄，你就寄。」梁認為，上述的指控全都在獲上級授權、知情及命令下作出的。

認為警方的調查動機不合法追討利息損失

上述的紀律罪行最終未有檢控，他應得的合約酬金最終因此延於2025年6月24日發放，令他蒙受利息損失。

梁認為，紀律調查動機不合法，並非出於真誠及善意，內容互相矛盾及有違邏輯，甚至有利益衝突，故構成違約，遂向警方追討因延遲發放酬金，導致未能進行定期存款的利息損失，共2760元。

案件編號：SCTC1992/2026