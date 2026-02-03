警長稱2019年遭示威者扯跌致膝傷　現見長扶手梯仍緊張　求賠償

警長2019年8月在太古站追捕一名示威者時，聲稱遭一名示威者拉扯至兩人均從電動樓梯滾下，警長膝蓋受傷，事後獲發163天病假，至翌年1月才能復工，事後並診斷出有創傷後遺症。警長早前向拉下他的示威者索償，案件今(3日)在區域法院開審，被告的示威者缺席聆訊，警長稱至今見長的電動樓梯仍會緊張，又指膝蓋舊患在轉天氣時仍會覺痛，同時亦無法作劇裂運動如踢波及打籃球，只能慢跑。



原告為黃銘源，警務處警長；被告文城康，電腦軟件工程師，案發時23歲，文今缺席聆訊，法庭在文缺席下開審。

2019年8月11日晚上約10時50分，有警察在太古站追捕一名示威者時，兩人在扶手電梯上跌倒並滾下。（鄭子峰攝）

當日有大批防暴警及速龍小隊在太古站內拘捕示威者。（資料圖片）

警長稱膝傷獲病假163天

事件發生於2019年8月11日晚上10時許，警長稱在太古站追截文時，被文扯跌，兩人從電動樓梯滾下，警長的左肩、前臂及拇指擦傷，右膝蓋扭傷，伴隨半月板及韌帶撕裂。警長4日後求醫，獲發163日病假，至2020年1月30日才復工。

現見較長傾斜扶手電梯會緊張

警長供稱，他復工後未即時回到前線工作，他同年6月再回前線前，曾接受臨床心理輔導，被診斷有輕度創傷後壓力症，但不用服用藥物，並曾接受經過4次心理輔導。他指現在仍有殘餘膝痛，天氣轉變便有輕微痛楚，未能作劇烈運動如踢足球及打籃球，只能慢跑。他又指其膝蓋受傷後較脆弱，擔心追捕逃犯時會受傷。警長又稱，現在見到較長及傾斜的扶手電梯會緊張，一定要用手捉住。

花7千元買維他命蟲草花膠

警長稱因這次受傷，曾在私家醫院進行手術，花費約7.6萬元，另在康復中心花上約4千元，乘的士每次約300元，及後服用補品調理身子花約7千元，包括維他命、蟲草及花膠等，並要就其精神損失費等索償。警務處曾就工傷賠償他6萬5千元，他現向文索償餘款。

案件編號：DCPI2225/2022