啟德碼頭｜羅淑佩指新營運商招標年內公布　料為文藝活動提供空間

政府去年底就啟德郵輪碼頭的新一份管理及營運租約公開招標，文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，預計郵輪碼頭新營運商招標年內公布，未來會考慮與青年驛站等機構合作，為餐飲、青年及文藝活動等提供空間，已有數間入標的公司表示有興趣。



稱啟德郵輪碼頭與海運定位不同 難變大商場

啟德郵輪碼頭營運商合約將於2028年屆滿，羅淑佩出席商台節目《政經星期六》表示，得悉有數間公司投標，預料今年內會有結果。

啟德郵輪碼頭內商場冷清，店鋪「十室九空」，羅淑佩強調其營運模式不能與尖沙咀海運碼頭相比，兩者定位不同。她解釋，啟德郵輪碼頭面積大，但很多位置用作出入境大堂設施，海關設施，而商舖位置分散，若要把碼頭變成大商場甚為困難。

羅淑佩指，去年訪港郵輪有189船次，回復至高峰的88%，今年冀超過200船次。她指，聽聞年末有國產大郵輪停靠香港，日後亦有更多，曾來港而近年少來的郵輪重返。

料與啟德青年驛站等合作 為餐飲、青年及文藝活動提供空間

她續指，會研究郵輪碼頭與啟德青年驛站等機構合作，提供空間舉辦餐飲、青年及文藝活動。她引述「啟航1331」數個營運公司，以及部份已入標公司反映有興趣從事相關活動。