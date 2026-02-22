羅淑佩馬年行「金督馳馬徑」　遠眺一風景大嘆：真是世界級！

政府「發展旅遊熱點工作組」推薦「四山旅遊」，文化體育及旅遊局局長羅淑佩作為主要推手，去年不時行山郊遊。趁馬年新春假期，羅淑佩再次回到郊野，馬年很貼題行「金督馳馬徑」，期間高位望到維港風景，大嘆「真是世界級！」



2月21日初五，羅淑佩趁馬年行「金督馳馬徑」。（羅淑佩FB）

羅淑佩行「金督馳馬徑」期間，見到有行山人士用掉下來的吊鐘花砌心。（羅淑佩FB）

羅淑佩昨天（21日）初五傍晚到大球場看賀歲波前，把握時間早上延續去年新春行山的習慣，與好友們去行「金督馳馬徑」，這條山徑有百年歷史，以第十七任港督金文泰命名，連接香港島黃泥涌峽大潭水塘道至鰂魚涌柏架山道，以前是騎馬郊遊的地方，現在則是港島熱門行山路線。

「金督馳馬徑」治途有山溪。（羅淑佩FB）

她分享上到「紅香爐峰」，可能由於時間不算太早，又或者許多行山友出遊未返，人不多，可以慢慢欣賞維港風景，形容真是世界級！

行「金督馳馬徑」沿途可眺望維多利亞港景色。（羅淑佩FB）

最終，全程行了約2.5小時，她感謝朋友包容她缺乏操練，以輕輕鬆鬆方式行山，期待下次再行山。

羅淑佩去年行大帽山、麥理浩徑、石壁水塘

熱衷行山的羅淑佩，曾分享行20公里麥理浩徑郊遊，又試過一大清早起身出發由石壁水塘行山五小時到大澳，推介大家沿路觀賞分流正灘和古蹟分流炮台。

5月25日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩行大帽山，體驗「發展旅遊熱點工作組」的重點項目。（羅淑佩FB）

政府去年推薦「四山旅遊」，其中一座山就是大帽山。羅淑佩當時身體力行在大帽山行5個小時，坦言回程時一段山路要「邊行邊唞」才能應付。