財政預算案2026｜不推廣無人機？羅淑佩稱熱潮減退　技術上有限制

新一份《財政預算案》提出，旅發局將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代「幻彩詠香江」，在全年不同日子和地方舉行。被問及為何不繼續推廣無人機表演，文體旅局局長羅淑佩今日（28日）指，無人機熱潮和新鮮感不及數年前那麼多，技術上亦有限制，加上香港沒有一幅大空地予數千至萬架無人機起飛及降落。光影匯的最大好處是容易調校不同主題，亦不會受風暴影響，技術可行性及穩定性很大。



▼財政預算案．停辦幻彩詠香港光影秀▼



光影匯能帶動人流 研與山頂商場洽談

羅淑佩接受商台訪問指，以早前在中環舉辦的光影匯為例，不但點亮中銀、匯豐等特色建築，更成功帶旺整個中環區，當區商場、酒店及蘭桂坊人流均顯著提升。她指，旅發局考慮光影匯的地方時，尤其打頭陣的地區，會考慮如何達到協同效應；旅發局亦正與山頂其中一個商場業主洽談合作。

《財政預算案》又提出向旅發局撥款16.6億元。羅淑佩說，對旅發局撥款較上年度多34.5%，是因為去年因財政緊拙，削減旅發局撥款近兩成，旅發局需利用自身儲備及爭取私人贊助，推動旅遊工作。

文體旅局局長羅淑佩指，無人機熱潮和新鮮感不及數年前那麼多。（商台提供）

她預期新撥款有助加強旗艦活動規模，並推出更多特色節慶活動。她舉例每年舉辦的美酒佳餚巡禮已逐步產業化，日均人次按年多三成，反映參展商生意好轉，亦期望豐富中秋大坑舞火龍活動。