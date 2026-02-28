調查指逾六成雙職婦女身心俱疲　工聯會倡設有薪家庭照顧假助紓壓

香港有近200萬女性勞動人口，當中不少為「雙職婦女」，需要同時兼顧家庭與事業。工聯會婦女事務委員會今日（28日）公布一項關於「香港婦女精神健康和壓力」的調查結果，指出雙職婦精神健康狀況堪憂，逾六成感到身心俱疲。工聯會建議建議政府及企業牽頭設立有薪「家庭照顧假」及「陪診假」等措施，以建構更友善的就業環境，有效紓解雙職婦女的困境。



工聯會副會長、工聯婦委主任程岸麗表示，雙職婦女長期承受龐大壓力。（工聯會facebook

工聯婦委於今年1至2月期間，透過線上線下問卷及焦點小組訪談，成功訪問了562位女性，當中308位為需要照顧子女或長者的雙職婦女。數據顯示，雙職婦女的精神健康狀況堪憂，有69.5%受訪者因壓力導致睡眠品質低下（如難以入睡、多夢）；68.2%出現疲勞及精力不足；更有約五成婦女坦言，壓力已引發失去耐性及爭吵增加等問題，嚴重影響家庭和睦。

工作家庭難兼顧 倡設「家庭照顧假」

調查指出，雙職婦女的主要壓力來源於家庭照顧者責任與繁重工作之間的衝突。在家庭及個人範疇，照顧長者與親子關係是主要壓力源，分別有54.9%與47.1%；在工作範疇中，逾三成（31.2%）婦女認為「工作量過大或工時過長」是最大壓力源，近三成人的每周工時超過50小時。

工聯婦委副主任陸頌雄表示，分別有逾六成和五成雙職婦女認為，「彈性工作時間/工作地點」及設立有薪的「家庭照顧假」是最有效降低壓力的措施。（工聯會facebook）

面對沉重的雙重負擔，如何有效減壓成為關鍵。工聯婦委副主任陸頌雄指出，調查中有超過五成及六成的雙職婦女認為，設立有薪的「家庭照顧假」以及「彈性工作時間／地點」是最能有效降低壓力的措施。不少受訪者反映，陪伴家中長幼看病是極大的難題，因此強烈期望政府與大型企業能帶頭推行「陪診假」及「家庭照顧假」，讓婦女在履行家庭責任時免於面臨扣薪或影響職場表現的兩難局面。

求助門檻高 冀完善社區與經濟支援

調查同時顯示，高達63%雙職婦女未能有效紓解壓力，且有37%表示需要專業幫助，但最終僅有13%曾尋求社工或心理輔導等專業服務。「財政開支」及「缺乏時間」成為阻礙她們求助的主因；公營服務輪候時間過長及私營收費高昂亦令基層婦女卻步。

工聯婦委副主任洪美容指出，儘管37％雙職女性表示自己需要專業幫助，但卻只有13％雙職女性過去曾尋求家庭指導、社工、心理輔導或精神科等專業服務。（工聯會facebook）

工聯婦委建議從社區設施及經濟層面加強支援。超過四成受訪者期望增加資助的長者日間照護中心名額及加強兒童暫託服務。此外，56.4%雙職婦女認為為照顧者提供現金津貼或稅務減免最為實際。

工聯婦委對新一份財政預算案中提高免稅額及增加照顧服務券表示歡迎，並促請政府未來進一步增設育兒津貼及提高在職家庭津貼，全面釋放婦女勞動力，減輕雙職婦女的精神重擔。