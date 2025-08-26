家職及雙職婦女每日工作逾11小時 機構呼籲制定勞工保障措施

一項針對家職和雙職人士肌肉骨骼勞損情況的研究發現，年齡介乎25至57歲的全職家庭主婦及雙職婦女每日平均工作時間達11.8小時。社區組織「社築同夢社區發展服務」呼籲政府與社會各界在制定勞工政策與保障措施時，應將家庭照顧者納入其中，以保障所有勞動者的身心健康。



社區組織「社築同夢社區發展服務」聯同理工大學護理學院，進行一項有關家職和雙職人士肌肉骨骼勞損情況的研究，早前訪問了160名年齡介乎25至57歲的全職家庭主婦及雙職婦女。調查指出，這些女性每日平均工作時間達11.8小時。家職主婦需全天候處理無薪家庭勞動，而雙職婦女則需兼顧家庭與職場工作，分別花費5.4小時與6.4小時處理這兩方面的工作。

社區組織「社築同夢社區發展服務」聯同理工大學護理學院，進行一項有關家職和雙職人士肌肉骨骼勞損情況的研究。（資料圖片）

九成婦女因長時間不良工作姿勢 出現肌肉骨骼痛症

調查顯示，超過九成的受訪者因長期不良工作姿勢及環境出現至少一處的肌肉骨骼痛症，包括肩膊、臀部、手肘等疼痛問題。研究指出家職主婦臀部及大腿痛比例顯著較高，長時間的家務勞動是主要原因。此外，近七成家職主婦認為她們的疼痛與家庭工作直接相關，而雙職婦女中亦有超過一半表示家庭勞動是勞損的重要原因。

婦女家務壓力大 整體滿意度偏低

研究同時顯示，雙職婦女在家務方面的心理壓力與全職主婦並無顯著差異。七成受訪者表示家務令她們深感壓力 ，對於家務滿意度同時偏低，僅約半數受訪者認為她們對自己的家務工作感到滿意。 相比之下，雙職婦女對職場工作的壓力感較低，約五成的受訪者感到壓力，同時可得知家務對家職婦女的負面影響更大。

社築同夢呼籲政府與社會各界，在制定勞工政策與保障措施時，應將家庭照顧者納入其中，包括提供勞損教育、伸展班等預防性措施，並建議將職業健康服務擴展至家職婦女，長遠則應考慮推動全民退休保障，確保所有勞動者，包括家庭工作者，都能獲得應有的保障與尊重。