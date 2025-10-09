全方位護航維港盛事　交通雙雄：讓市民安心至、盡興歸

國慶當日（1日）晚上的維港煙花匯演吸引近35萬現場觀賞。今日（9日）出版的新一期《警聲》訪問有份負責籌備當晚安排的兩位西九龍交通部特遣隊警長—史鎮邦與歐陽倫松，二人分享籌備的過程等。



史鎮邦（左）與歐陽倫松（右），分別以縝密規劃與現場應變，令國慶煙花匯演得以順利舉行。（警方圖片）

歐陽倫松（左）與史鎮邦（右）為西九龍交通部「一文一武」搭配，是盛事得以成功舉辦的幕後功臣之一。（警方圖片）

負責大型活動封路策劃的史鎮邦指出，西九龍作為旅遊文化樞紐，全年盛事不斷，從維港煙花到馬拉松、單車節，每項活動皆需跨部門協作。以國慶煙花為例，籌備期長達半年，關鍵在於取得平衡：既要確保活動安全，亦要盡量縮短封路時間，減少對周邊交通的影響。

「不同持份者各有考量，有的希望提早封路以疏導人流，但我們始終以公眾安全為先，同時兼顧道路使用者的便利，必須反覆磋商，尋求最合適方案。」史鎮邦分享，如渣打馬拉松這類跨區賽事，封路安排更需精準到位。「各總區同事緊密配合，路段一確認安全即重新開放，力求將影響減至最低。我們必須預想各種突發狀況，未雨綢繆，才能臨危不亂。」

歐陽倫松入職警隊28年，有豐富的大型活動人群管制經驗。（警方圖片）

規劃周全固然重要，現場執行更考驗應變能力。駐守交通部門多年的歐陽倫松，對西九龍路網瞭如指掌，卻仍形容煙花匯演的封路挑戰巨大。「尖沙咀道路既是繁忙商住區，也是全港交通樞紐，一個路口的調度失準，便可能引發連鎖反應，影響港島車流。」

他強調團隊協作至關重要，「各路口必須緊密配合，車流人潮的調控需無縫銜接。遇突發狀況如人潮倒灌或緊急事故，區域主管須當機立斷，協調跨區行動，甚至擴大封路範圍。」每次任務的成功，皆倚賴同事們的專業與付出。

「團隊往往在活動前深夜已開始封路，直至人潮散去方能收隊。無論日曬雨淋，同僚始終堅守崗位，力求優化散場路線，讓市民回家之路更順暢。」歐陽倫松動容道。

盛事之都的璀璨背後，是警隊默默的護航。兩位警長誠摯呼籲市民繼續支持香港舉辦的大型活動：「警隊同仁始終謹守崗位，致力讓每位市民安心而至、盡興而歸！」