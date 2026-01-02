啟德體育園10個月辦90場盛事　零售館除夕錄得破紀錄12萬人次人流

啟德體育園去年3月啟用以來，10個月間舉辦逾40個共90場國際及本地盛事，帶動園區人流持續上升，體育園表示，累計接待超過700萬人次，啟德零售館直接受惠於盛事效應，於剛過去的12月31日除夕，在周深跨年演唱會及節日氣氛帶動下，錄得單日12萬人次的破紀錄高峰。有酒家表示除夕生意訂位全滿，預料農曆新年市況亦理想。



體育園表示，零售館提供運動娛樂、零售及餐飲體驗，整體出租率已超過90%。新一年，零售館將化身渣打馬拉松「選手村」，並舉辦室內年宵市場。



啟德零售館於剛過去的12月31日除夕，在周深跨年演唱會及節日氣氛帶動下，錄得單日12萬人次的破紀錄高峰。（廖雁雄攝）

國際劍擊學院、室內高爾夫球體驗館新一年落戶零售館

啟德體育園表示，啟德零售館目前整體出租率已超過90%。新一年將迎來更多新租戶，包括國際劍擊學院、佔地逾1萬平方呎的室內高爾夫球體驗館；現有租戶如24/7健身中心亦計劃擴充店舖。

餐飲方面，零售館匯聚近80間國際美饌，其中30個品牌在大型活動後會延長營業時間。今年已有Snow Mountain、山牛、丸龜製麵、和民居食屋等新品牌進駐。

啟德零售館（零售館）於剛過去的12月31日除夕舉行首場周深跨年演唱會，不少歌迷光顧食肆。（廖雁雄攝）

除夕酒家訂枱全滿 酒家料農曆新年市況理想

剛過去的除夕，名苑酒家集團總監陳安迪表示，當日人流較平日（無演唱會時）明顯增加，晚上頭輪及尾輪訂位全滿，生意額比沒有舉辦演唱會或大型盛事時多出一倍。他表示，頭輪約有1,000位客人，消費以中等以上為主，人均消費約300至350元，最高一單為12位客人消費6,880元。本月因活動最多，生意額對比去年同期上升35%，亦為全年最高。對於農曆新年市況，他預期訂座情況理想，較往年樂觀。

名苑酒家集團總監陳安迪表示，除夕當日人流較平日（無演唱會時）明顯增加，晚上頭輪及尾輪訂位全滿。（廖雁雄攝）

將化身渣打馬拉松「選手村」 舉辦室內年宵市場

啟德體育園有限公司零售主管黃皓筠表示，來年第一場大型活動將舉辦Blackpink演唱會，零售館亦將化身全港最大的渣打馬拉松「選手村」，為跑手提供一站式裝備補給服務。農曆新年期間，館內將舉辦室內年宵市場，提供舒適的購物環境。她強調，零售館會配合不同月份的演唱會、賽事及應援文化，推出特色菜式、設置粉絲打卡區等，讓市民及遊客每次到訪皆有新鮮體驗。

啟德體育園零售主管黃皓筠表示，零售館在不同月份、演唱會、賽事都會配合應援文化，提供特色菜式、粉絲打卡區等，讓市民遊客每一次來都有新鮮感。（廖雁雄攝）

啟德零售館稱在不同月份、演唱會、賽事都會配合應援文化，讓市民遊客每一次來都有新鮮感。（廖雁雄攝）

