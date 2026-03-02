簡樸房經營者稱改裝成本高核證須10萬　成本難轉嫁：沒可能過萬租

《簡樸房條例》即日起生效，簡樸房經營者協會主席陳顯熹今日（2日）在一個電台節目指，業界預料開支大增，具防火功能的門要約1萬元一道，邀請不同專業人士作核證的費用則需約10萬元。他表示會希望將成本轉嫁到市場，但也要看市場能否承受得到：「當然想將成本轉嫁到市場，同一時間都要睇市場能否承受，根本沒可能有啲簡樸房要租到過萬元，直接租一個現有單位都得，這唔係簡樸房嘅原意。」



「簡樸房」至少有一扇可開啟的窗戶，須面向街道、通道巷、庭院、半圍封天井等。（立法會文件）

《簡樸房條例》周日（3月1日）已生效，為期一年的登記期即日展開。明年三月起，出租沒有登記的劏房即屬違法。房屋局指，暫時未見將有大規模業主退場，估計有最少七成現有分間單位將繼續經營。當局又指，會利用符合簡樸房標準的分間單位作樣板房，供業主參考。

簡樸房經營者協會主席陳顯熹今日在港台節目《千禧年代》指，業界現時正研究政府2月27日推出的實務守則條例的細節，不過已預料開支大增，當中具防火功能的門要約1一萬元一道。另外，條例規定須有多名核證的專業人士，包括通風和結構工程師各一，加上消防、電力和水喉的專業人士，核證費用需約10萬元。雖然加裝設施是一次性開支，但最貴的核證卻是每五年一次。