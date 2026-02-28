簡樸房條例明生效　組織接20宗劏房戶被迫遷求助　促政府提供津貼

簡樸房條例明日（3月1日）生效，條例設有12個月的登記期，登記後獲36個月寬限期。關注基層住屋聯席成員區小姐今日（28日）受訪指，目前已知有10至20宗劏房戶被迫遷的個案，雖然政府提供過渡性房屋，但市區名額緊張，大多空置單位位於新界區，住在油尖旺區的街坊未必願意入住。她期望政府發放搬遷津貼，紓緩受影響住戶的經濟負擔。



有不少劏房的長沙灣義華大廈去年中被收購，新業主去年底通知租戶稱須配合《簡樸房條例》整改，要求3月前退租。（資料圖片/羅日昇攝）

關注基層住屋聯席成員區小姐表示，目前已知有10至20宗劏房戶被迫遷的個案，主要在油尖旺區，通常是一劏十多戶的板間房，全數被迫遷或完約後不獲續約。

政府在過渡性房屋新增「丙類租戶」類別，暫時安置受簡樸房條例影響的住戶。不過，她指出過渡性房屋大多空置單位位於新界區，例如元朗博愛江夏圍村、元朗路德會七星薈等，惟其接觸的劏房戶的生活網絡主要在油尖旺區，未必會入住過渡性房屋，只能繼續在私人市場尋找單位。

她預料簡樸房條例生效後，市場單位供應減少，導致租金上升，租屋變得困難。她以綜緩人士為例，由於租金補貼設上限，他們租住的單位租金不能太高。而且隨着不少劏房改裝成簡樸房，市民難以找到安穩居所。

她期望政府恢復及恒常化現金津貼計劃，並解釋早年計劃試行期間，不少街坊願意租境環境較好的單位。她同時希望政府發放搬遷津貼予受影響街坊，紓緩其經濟負擔。