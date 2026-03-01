簡樸房｜登記期今展開　房屋局料無大規模退場　將設樣板房供參考

《簡樸房條例》即日起生效，為期一年的登記期即日展開，明年3月起，出租沒有登記的劏房即屬違法。房屋局指，暫時未見將有大規模業主退場，估計有最少七成現有分間單位將繼續經營。當局又指，會利用符合簡樸房標準的分間單位作樣板房，供業主參考。



簡樸房的登記今日起接受申請，當局為合規單位訂下八個居住環境最低標準，包括面積最少8平方米（約86平方呎）、樓底2.3米高、最少有一扇窗、有獨立廁所、獨立水電錶，亦有消防安全、結構安全、照明通風要求。只有取得認證，日後方可合法出租。

料七成單位簡單整改即合規

房屋局副秘書長王明慧日前接受傳媒訪問表示，局方未見到會有大規模退場，與早前估計一樣，有七成單位只需簡單整改即合規，「另外三成是否全部不可繼續，又不一定」。她又指，出租劏房的利潤較出租整個單位高，認為業主有足夠誘因繼續經營。

不擔心租金飈升

至於日後合規簡樸房的租金會否上升，她指11萬個劏房中，有4成人正在等公屋，他們日後獲編配，有助減低簡樸房需求，又提到租金未有因為政府政策改變而提升，多年來中位數維持在5,000多元。

王明慧又表示，當局為簡樸房而設的專屬網站會公開已登記劏房和已認證簡樸房的名單，顯示地址資料，但不會公開獲批圖則，避免變相為業主賣廣告。當局未來將以符合簡樸房標準的分間單位作樣板房，供業主參考。

有不少劏房的長沙灣義華大廈去年中被收購，新業主去年底通知租戶稱須配合《簡樸房條例》整改，要求3月前退租。（資料圖片／羅日昇攝）

義華大廈70戶申過渡房 最快2月底入伙

早前長沙灣義華大廈有近百劏房戶因業主改裝簡樸房而逼遷，王明慧表示，暫時有約70戶有意申請過渡性房屋，部分已提交申請，有住戶最快2月底入伙。她又指，全港現有數百伙空置的市區與擴展市區過渡性房屋，相信有足夠供應。

她又指，局方會密切留意整體市場情况，如發現有居民因業主整改劏房而須搬遷，6隊區域服務隊會支援居民。