強積金轉移致末期癌漢無法提款治病　積金局：已促信託人特別處理

一名61歲香港男子本月初在內地期間，因腹水併發症被送往港大深圳醫院治療，並被診斷患上末期肝癌，並已出現廣泛轉移情況。其女兒指，院方雖將其個案轉介至香港公立醫院，但腫瘤科排期至3月才可見醫生，由於病情緊急，遂決定讓父親續留醫深圳接受免疫治療。為了應付高昂費用，女兒遂代父親辦理申請提早提取強積金治病，並附交醫生證明，惟遇上相關銀行資料庫將進行平台轉移，獲回覆稱暫無法處理其申請；改為求助積金局亦無效，同樣指平台轉移期間，無法操作強積金戶口。



男事主的女兒表示對相關銀行及積金局感到失望，向《香港01》投訴，認為「作為大機構，應該要有方案去應對類似情況」。她稱目前僅夠支付父親一至兩個月醫療費，最壞打算是申請貸款，經記者協助查詢個案後，可能有轉機。



滙豐銀行回覆稱，希望相關客戶能聯絡銀行以酌情處理。積金局亦表示，鑑於情況特殊，已要求滙豐信託作特別處理。



月初診斷末期肝癌 留醫深圳日付千元住院 每隔三周治療須6萬多元

趙小姐向《香港01》表示，她的61歲父親去年12月31日，在內地期間因腹水併發症，被送往香港大學深圳醫院，今年1月4日被確診為末期肝癌，並已出現廣泛轉移情況，此前並無任何患上肝病或肝癌的病癥。她提到，父親下周將開始接受免疫治療，為每3星期治療一次，每次需6萬多港元，目前父親日常藥物和住院等開支約為每日1,000港元。

趙小姐指，深圳醫院方面雖將其父親的個案轉介至香港公立醫院，現時腫瘤科排期至3月才可見醫生，而且不肯定第一次應診會否有藥物治療，所以決定讓父親一直在深圳留醫治病。為解決醫療費用，她在得到父親同意下，決定為其辦理提早提取強積金作治病。

根據《強積金條例》，如醫生認為計劃成員因為患病，而令成員的預期壽命相當可能縮短至12個月或以下，醫生便可為成員簽發醫學證明書，以便成員以「罹患末期疾病」為理由。

申請提早領取強積金 銀行指正值轉移積金易平台無法辦理

趙小姐於是為父親在香港取得醫生證明，並於本月14日親身到滙豐銀行辦理有關申請，卻被告知銀行正在進行強積金平台轉移的關係，自1月6日起不能對強積金戶口進行任何操作，需至1月29日在平台進行有關申請。

求助積金局無效 事主女兒或需貸款為父治病：係咪咁不幸？

她同日致電積金局熱線，但一直未有人接聽，於是親身前往積金局求助，職員指在平台轉移期間，所有銀行均無法對強積金戶口進行操作。趙小姐說感到不解及不滿，認為滙豐銀行作為大機構，應該照顧客戶的需求，即使需進行平台轉移等行政事宜，亦應該有應對方案，「係咪咁不幸」。

趙小姐續稱，原本預計需等待30日才可提取強積金，但如需等待至1月29日才可在平台提交申請，即平白多花費了約一個月時間。她指，目前經濟狀況只夠維持父親一至兩個月的醫療開支，為父親身體狀況等感到擔心，或需向銀行貸款。

滙豐銀行回覆《香港01》表示，因銀行強積金資料庫現時正準備轉移至積金易平台，所有客戶資料已被鎖定，故此強積金計劃行政管理人暫時無法處理任何客戶申請，希望相關客戶能聯絡銀行以酌情處理。

積金局回覆查詢時稱，積金易平台有限公司得悉個案後，雖然該成員提出提取強積金的申索時已進入了該計劃加入「積金易」平台前的過渡期，鑑於情況特殊，已要求滙豐信託作 特別處理。

積金局亦指，收到自「積金易」於2024年6月投入運作以來，12個強積金受託人按管理的資產規模，以「先細後大」的原則逐個加入「積金易」，至今已有11個受託人成功加入。最後一個受託人滙豐旗下的兩個強積金計劃，已於去年12月30日成功加入「積金易」；而該受託人餘下兩個計劃則於今年1月29日加入，屆時這兩個計劃的行政指示會開始由「積金易」處理。

為確保受託人管理的帳戶資料轉移加入「積金易」的籌備過程能穩妥及安全進行，積金局指，受託人必須在過渡至「積金易」前的一段時間，暫停處理計劃成員及僱主的行政指示，包括轉換基金、更改投資指示，以及提取強積金等。具體時間視乎行政指示類型、受託人的運作安排，以及資料轉移的規模和複雜性而定。以滙豐及恒生強積金計劃為例，其強積金計劃定於2026年1月29日加入「積金易」。如計劃成員在指定截止日期後才向受託人提交指示，受託人便會轉交「積金易」，在計劃加入「積金易」後處理。

積金局另說，為了讓強積金計劃成員及僱主了解有關受託人過渡至「積金易」的行政安排，受託人在計劃加入「積金易」大約兩個月前向每名計劃成員及僱主發出「積金易」資訊包，資訊包臚列過渡安排的重要資訊，包括強積金計劃的轉移日期、受託人╱服務提供人接收強積金行政指示的截止日期、開始註冊「積金易」的日期等，讓成員和僱主預早作出適當部署和規劃。

根據積金局資料，2025年第三季因罹患末期疾病，而需提取強積金的申索宗數有400宗，第一、第二季則分別有200及300宗。

關注病人組織：積金局、銀行應酌情處理 原本回應欠人性化

對於末期癌病漢急於籌錢治病，申請提早領取強積金，卻遇平台轉移一度觸礁，經向傳媒投訴及代查詢後，才改口稱可特別處理。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，積金局及銀行應酌情處理及協助有關個案，並指兩機構原本的回應「唔係好人性化」。

他又表示，過往較少接獲類似投訴，目前正值轉移強積金平台期間，相信個案為特殊例子。