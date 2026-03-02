非本地培訓醫生三成專科申請被拒　醫專：與審核本地醫生同一標準

政府擬修訂《醫生註冊條例》，放寬特別註冊途徑，冀吸引更多非本地並且未完成專科培訓的醫生來港。負責審核非本地培訓醫生專科資格及資歷的香港醫學專科學院（醫專），由2022年至2025年期間共收到44宗申請，逾半申請獲批，三成申請被拒。



主席李錦滔今日（2日）出席傳媒春茗，被問會否予人「中門大開」之感及影響本地醫生的生計時指，會用同一標準審核非本地培訓醫生的經驗和資格，並非所有申請獲批，反映醫專作為把關機構，會維持專業資格，目的是維護市民健康。



香港醫學專科學院主席李錦滔（圖中）出席傳媒春茗時指，會用同一標準審核非本地培訓醫生的經驗和資格。（任葆穎攝）

香港醫學專科學院傳媒春茗今日（2日）舉行。（任葆穎攝）

醫專設機制審核非本地培訓醫生專科資格及資歷，由2022年至2025年期間共收到44宗申請，當中有25宗、即逾半申請獲批，有16宗、即三成申請被拒，另有3宗待審批。所有申請者之中，最多人在英國受訓，佔約三成，其餘依次為美國和內地，分別佔約兩成及一成。最多人申請內科，其後是外科和放射科。

李錦滔：反映醫專作為把關機構會維持專業資格

政府擬修訂《醫生註冊條例》，放寬特別註冊途徑，冀吸引更多非本地並且未完成專科培訓的醫生來港。被問進一步放寬會否予人「中門大開」之感，影響本地醫生的生計？李錦滔指，會用同一標準審核非本地培訓醫生的經驗和資格，並非所有申請獲批，反映醫專作為把關機構，會維持專業資格，目的是維護市民健康。至於醫生人手是否足夠，他未有回應。

香港醫學專科學院傳媒春茗今日（2日）舉行。（任葆穎攝）

香港醫學專科學院主席李錦滔（圖中）出席傳媒春茗時指，會用同一標準審核非本地培訓醫生的經驗和資格。（任葆穎攝）

截至去年12月，醫專共有9919名院士、3865名導師、以及3314名培訓學員，並錄得一成增長。