非本地培訓醫生三成專科申請被拒 醫專：與審核本地醫生同一標準
撰文：任葆穎
出版：更新：
政府擬修訂《醫生註冊條例》，放寬特別註冊途徑，冀吸引更多非本地並且未完成專科培訓的醫生來港。負責審核非本地培訓醫生專科資格及資歷的香港醫學專科學院（醫專），由2022年至2025年期間共收到44宗申請，逾半申請獲批，三成申請被拒。
主席李錦滔今日（2日）出席傳媒春茗，被問會否予人「中門大開」之感及影響本地醫生的生計時指，會用同一標準審核非本地培訓醫生的經驗和資格，並非所有申請獲批，反映醫專作為把關機構，會維持專業資格，目的是維護市民健康。
醫專設機制審核非本地培訓醫生專科資格及資歷，由2022年至2025年期間共收到44宗申請，當中有25宗、即逾半申請獲批，有16宗、即三成申請被拒，另有3宗待審批。所有申請者之中，最多人在英國受訓，佔約三成，其餘依次為美國和內地，分別佔約兩成及一成。最多人申請內科，其後是外科和放射科。
李錦滔：反映醫專作為把關機構會維持專業資格
政府擬修訂《醫生註冊條例》，放寬特別註冊途徑，冀吸引更多非本地並且未完成專科培訓的醫生來港。被問進一步放寬會否予人「中門大開」之感，影響本地醫生的生計？李錦滔指，會用同一標準審核非本地培訓醫生的經驗和資格，並非所有申請獲批，反映醫專作為把關機構，會維持專業資格，目的是維護市民健康。至於醫生人手是否足夠，他未有回應。
截至去年12月，醫專共有9919名院士、3865名導師、以及3314名培訓學員，並錄得一成增長。
西醫鄧佩儀涉偷榴槤等$1600貨罪成兼遲報醫委會 除牌4月緩刑2年醫委會｜陳凱欣倡分權第三方滅不公之感 管浩鳴稱專業自主要淡化醫委會須真改革 病人組織稱失德醫生鮮被除牌 倡設機制固定刑罰醫委會改革｜當局擬引不同專業醫生委員 正考慮會否由政府委任