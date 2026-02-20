西醫鄧佩儀涉偷榴槤等$1600貨罪成兼遲報醫委會　除牌4月緩刑2年

憲報今日（20日）公布，普通科醫生鄧佩儀盜竊罪成判罰8,000元後，較規定遲10日才向醫委會報告罪行紀錄，醫委會研訊小組遂裁定她兩項違紀罪成，頒令將其姓名從普通科醫生名冊中除去，為期4個月，暫緩執行24個月。



憲報披露的案情指，事發於2022年5月29日，鄧晚上8時進入屯門AEON超市，拿取37項貨品總值1651.7元但僅就4項貨品支付40.6元。她在警誡下稱因身體不適離開超市，付款過程有混淆，不清楚有何種差錯，強調無意偷竊，但原審官指其說法難以置信，上訴時法官亦維持相同結論。



憲報今日（20日）公布，普通科醫生鄧佩儀涉於2022年5月在屯門AEON共拿取37項、總值1651.7元的貨品，惟僅支付40.6元後離去，事後被裁定盜竊罪成。（資料圖片）

警誡下稱付款過程中混淆不已

根據原審裁判官所接納的控方案情，事發於2022年5月29日，鄧佩儀當晚8時進入屯門AEON超級市場，其間共拿取37項貨品，總值1651.7元，但僅就4項貨品支付40.6元，她被尾隨一名保安攔截，並遭警方拘捕。

她在警誡下稱，事發時因身體狀不適而離開超市，卻在付款過程中感混淆， 雖不清楚操作過程出現何種差錯，但亦無意偷竊任何貸品。

原審裁判官認為鄧佩儀的證供不可靠亦不真實，故予以拒絕。裁判官不接納她當時在採購生活必需品的證供，因她選取大量貨品，包括兩包價值518元的榴槤和兩盒價值270元的罐裝鮑魚。裁判官亦認為鄧的身體如此不適仍繼續購物，甚至前往購物的決定難以置信。經審訊後，她被裁定盜竊罪成，判罰款8000元。

翌年鄧佩儀就定罪提出上訴，遭時任高等法院暫委法官胡雅文駁回。胡官認為，原審裁判官有充分理由且有權推斷鄧醫生存有不誠實意圖，故維持相同結論。

醫委會研訊小組裁定她兩項違紀控罪成，頒令將其姓名從普通科醫生名冊中除去，為期4個月，暫緩執行24個月。（資料圖片／廖雁雄攝）

判詞指醫生沒有在定罪起計28日内向醫委會報告

2025年12月，醫委會研訊小組根據《醫生註冊條例》，對鄧佩儀進行研訊，並裁定她兩項違紀控罪成。判詞指，鑑於原審裁判官與上訴法官一致認定有罪，研訊小組有權認為該項判罪為對鄧佩儀控罪的決定性證明。再者，鄧佩儀沒有就該控罪，在被定罪當日起計28日内向醫委會報告，違反《香港註冊醫生專業守則》，屬專業上的失當行為。

判詞指，考慮到控罪的性質與嚴重程度，以及鄧佩儀提出的輕判請求後，研訊小組頒令將鄧佩儀的姓名從普通科醫生名冊中除去，為期4個月，暫緩執行24個月。