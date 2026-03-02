醫專今年推「AI虛擬病人」問診培訓平台　急症科、家庭醫學先試行

香港醫學專科學院今日（2日）舉行傳媒春茗，透露今年將推出人工智能（AI）虛擬病人問診培訓平台，讓學員向虛擬病人問診，AI亦會根據國際指引分析輔助導師評核學員表現。醫專線上學習與技術小組委員會主席雷俊達表示，預計急症科和家庭醫學專科會先試行，如成效顯著，會在其他專科學院試行。



（左起）醫專線上學習與技術小組委員會主席雷俊達、醫專主席李錦滔、醫專副主席（教育及考試事務）譚智勇。（任葆穎攝）

香港醫學專科學院傳媒春茗今日（2日）舉行。（任葆穎攝）

香港醫學專科學院轄下人工智能（AI）專責小組，預計今年將推出人工智能虛擬病人問診培訓平台，並提供真實臨床案例，學員透過與虛擬病人即時對話互動，提升問診技巧與臨床判斷能力。AI會根據國際指引分析輔助導師評核學員表現，導師亦會審視AI表現並持續優化。

醫專線上學習與技術小組委員會主席雷俊達表示，相關案例會經審核和確保安全性。他預計急症科和家庭醫學專科會先試行，如成效顯著，會在其他專科學院試行。

培訓會確保醫生保持獨立判斷 李錦滔：唔會無咗AI就唔識做醫生

被問會否擔心對AI造成過度依賴，削弱醫生與病人的溝通能力？醫專主席李錦滔表示，AI是輔助性質，醫生需要駕馭AI，又說在培訓過程中會確保醫生保持獨立自主的判斷和執行醫療能力，「唔會因為無咗AI佢就唔識做醫生。」他指，部份病例較複雜但不常見，可以透過AI案例讓病人學習，又預計初期會有導師在旁「睇住佢答」。

另外，醫專預料今年上半年推出《醫學教育應用人工智能立場聲明》，為醫學教育機構提供藍圖。在醫學教育評核中的AI監督中，聲明會提出會保留實體站點與考官評核，確保學員持續練習實體溝通和檢查，而非只迎合AI評分。

