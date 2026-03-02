廉署招聘廉政主任　起薪5萬頂點11萬　可同時投考助理廉政主任

廉政公署新今日（2日）起展開新一輪招聘，將透過「一體化招聘」填補空缺，為轄下部門統一招聘及培訓廉政主任及助理廉政主任。廉署將於3月14日及15日(星期六及日)在北角廉署大樓舉辦廉署招聘體驗日，預計接待共約1,000人。



其中廉政主任起薪點高達約54,700元，頂點月薪111,005元；助理廉政主任起薪點為27,620萬元，頂點月薪為50,070萬元。申請人可同時申請兩個職位，或選擇投考其中一個職位。招聘3月23日截止報名，預計於4月中旬進行筆試，6月進行評核，並於7月進行遴選面試。



廉政公署將於3月14日及15日在北角廉署大樓舉辦廉署招聘體驗日。過往每逢有體驗日，吸引大批欲報考人士到場。（廉政公署提供圖片）

有大學學位可考廉政主任 DSE五科第2級／E級成績可報助理廉政主任

新一輪招聘以「一份反貪使命 開拓無限潛能」為主題，為轄下部門統一招聘及培訓廉政主任及助理廉政主任。詳情如下：

．廉政主任：起薪點薪酬為54,700元，頂點月薪為111,005元，申請者須持有香港任何一所大學頒授的學士學位或同等學歷。



．助理廉政主任：起薪點薪酬為27,620元，頂點月薪為50,070元，申請者須在DSE香港中學文憑考試或香港中學會考考獲5科第2級／E級或同等或以上成績，或具同等學歷。



廉政公署新3月2日至23日為轄下部門統一招聘及培訓廉政主任及助理廉政主任。(資料圖片)

完成「反貪專業文憑｣入職課程 將於執行處展開首個工作崗位

新入職者將參加為期20星期的「反貪專業文憑｣入職課程，課程獲資歷架構認證為第5級別課程，程度相等於學士學位水平。修讀課程後將於執行處展開首個工作崗位，其後按廉署整體運作及人員發展潛能，唯才開拓反貪專業，有機會全方位涉獵執法、社區教育、制度防貪及國際廉政建設等不同範疇的工作。

廉署將於3月14日及15日在北角廉署大樓舉辦廉署招聘體驗日2026

3月14日及15舉行招聘體驗日2026 可即日同步接受報名

廉署將於3月14日及15日在北角廉署大樓舉辦廉署招聘體驗日2026，預計接待共約1,000人。廉署新一輪招聘及體驗日，即日同步接受報名。參加者可即場接受入職體能測試，一旦通過測試，即獲認可符合2026年的招聘體能要求。測試包括15米漸進式心肺耐力跑、手握力測試、1分鐘掌上壓及1分鐘仰卧起坐。

廉署將出席教育及職業博覽，並繼續走進各大專院校，分享廉署反貪工作。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

為配合招聘，廉署將出席教育及職業博覽，並繼續走進各大專院校，分享廉署反貪工作。（3月3日—香港理工大學；3月5日—香港科技大學；3月10日—香港中文大學；3月11日—香港浸會大學；3月17日—香港教育大學；3月18日—嶺南大學)