渣打前女經理涉收中介8000人民幣助客開戶　被廉署起訴4.17再訊

香港廉政公署今日（20日）起訴一名30歲時任渣打銀行客戶經理，涉嫌收取中介人賄款，以協助該中介轉介的客戶開立銀行戶口，每成功開設一個戶口，該銀行職員可收取500元人民幣。案件今早在東區裁判法院提訊，被告沒有答辯，獲准繼續保釋，案件押後至4月17日再訊。



渣打銀行。 （資料圖片／盧翊銘攝）

30歲女被告潘秀珍，為渣打銀行前客戶經理，在渣打銀行中環一間分行工作，職責包括協助新客戶開立銀行戶口。她涉嫌於2023年11月至2024年4月期間，從一名中介人接受賄款，以協助由對方轉介的客戶開立渣打銀行的戶口，每個成功開設的戶口涉收賄500元人民幣。

廉政公署。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

廉署指，早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告涉嫌於案發期間協助16名由該中介人轉介的客戶成功開立銀行戶口，並收取賄款共8,000人民幣。被告被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

案件今早在東區裁判法院提訊，被告今日出庭應訊時沒有答辯，案件押後至4月17日再訊，被告獲准繼續保釋。