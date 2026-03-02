今日新聞8分鐘｜軸溜冰場男倒油落地｜少女遭童黨摑　有人亮氣槍

車cam直擊｜堅尼地道貨van路中調頭 鐵騎士收掣不及捱撼墮地翻滾

中半山昨日（28日）發生交通意外。上午11時15分，一輛客貨車駛至堅尼地道36B號對開時減速調頭，惟後方一輛電單車駛至，收掣不及相撞。意外中，44歲非華裔男鐵騎士手臂擦傷，幸無大礙，拒絕送院；客貨車姓梁（72歲）男司機則無恙。

事發一刻車cam影片曝光，可見現場雙線雙程行車。客貨車打右燈在路中調頭，鐵騎士駛至慌忙扭右，惜為時已晚，遭客貨車右車頭硬撼。鐵騎士被撞至彈開，人仰車翻墮地，翻滾至路邊，坐在地上待援；身穿反光衣的客貨車司機及乘客，隨即落車查看其傷勢。

聖方濟各大學畢業典禮24歲青年暈倒 據悉身有酒氣昏迷送院

位於將軍澳翠嶺里的聖方濟各大學，一連兩日（2月28日及3月1日）舉行2025年度聯校畢業典禮。今日（1日）下午約1時11分，警方接獲報案，指一名男子於畢業典禮上暈倒，不省人事。事主陷於昏迷，由救護車送往將軍澳醫院救治。

據了解，事主姓何（24歲），為畢業生，當時身上有酒氣。網上影片可見，事主倒臥地上失去知覺，有救護員到場將其衣服剪開，為其治理。警方正調查事件。

昂船洲政府船塢海事處船隻氣體爆炸 6男受傷

今日（2日）上午10時35分，昂船洲政府船塢發生爆炸，涉及一艘船隻，6名男子受輕傷。救護車到場將傷者送往瑪嘉烈醫院，全部清醒。有送院傷者身穿「海事處」字樣外套，面部受傷貼上紗布。

皇后山童黨狂摑女童 圍觀黨羽突亮氣槍 持電話拍下過程

粉嶺皇后山發生童黨欺凌事件。網上廣傳一條長兩分幾鐘的片段，可見有一名黑衣少女，在一個後樓梯位置被最少3名年紀相若女子圍住，其中兩人更多次出手掌摑黑衣少女，期間不停用普通話辱罵，但內容則不太清晰。

環翠邨滾軸溜冰場男子狂倒油落地 目擊者指不滿兒童玩滑板

今日（3月1日）傍晚5時許，警方接獲報案，指一名男子在柴灣環翠邨滾軸溜冰場與人口角，並倒油落地；惟該名男子在警員抵達前，已離開現場。據了解，當時一對父子在場玩滾軸溜冰，涉事男子在場內食飯，餸菜跌於地上，雙方因此口角。

此外，有目擊者在網上發文，指該名男子不滿小朋友在滾軸溜冰場玩滑板，「攞出一支花生油向地下倒下」。文中提及，管理處接獲該男子投訴，「但經管理處勸喻在滾軸溜冰場是可以玩滑板的」，因此感到不忿。據影片可見，場內有多名玩滑板的兒童，涉事男子手持一支食用油邊行邊倒，有成年人士質問：「做咩呀你？」該男子則答道：「我做我應該做嘅嘢囉，房署唔理咪我理囉。」《香港01》正向房署查詢。

伊朗局勢｜美軍F-15戰機科威特疑遭友軍擊落 機師及時逃生

以色列及美國對伊朗的軍事行動進入第三天，印度傳媒3月2日報道，一架美軍F-15戰機在科威特上空懷疑遭友軍意外擊落，機師及時逃生獲救。

伊朗局勢｜縱橫遊約20人處杜拜歸期未定 大量查詢復活節團會點？

【伊朗 / 以色列 / 美國 】美國與以色列聯手向伊朗發動襲擊，伊朗隨即反擊。位於阿聯酋的杜拜國際機場（又譯迪拜國際機場）也遇襲，航班停飛。在香港，縱橫遊常務董事袁振寧今日（2日）在電台節目表示，縱橫遊目前有兩個旅行團約20人在杜拜，原定本周三或周四返港，但由於杜拜國際機場停運，回港航班已取消，團友歸期未定。

杜拜國際機場是香港轉往歐洲等地的最大轉飛點，袁振寧形容，其公司近兩天電話響個不停，不少已報名參加復活節長線團的市民都表示憂慮，問「究竟會點？」。袁振寧預料短期內如杜拜此中轉站無法運作，較多航空公司會改到土耳其作為中轉站。

杜拜受襲 中國女戴頭盔頸枕打地鋪：炮彈打到家門口來了 我怕死

以色列與美國聯手攻擊伊朗多地，伊朗隨即展開還擊，阿聯酋城市杜拜等地均受襲擊。在杜拜生活的一名中國女子因為害怕受傷，甚至戴著頭盔和頸枕睡覺，引起關注。

多圖｜東涌見瀑布雲淹沒高山 霧銷香江見雲海 天文台料明早有霧

天文台今日（3月1日)影響廣東沿岸的偏東氣流今日逐漸被一股偏南氣流取代，而一道雲帶亦覆蓋該區。今日中午，在大嶼山東涌可見一團「瀑布雲」覆蓋鳳鳯山和大東山一帶。天文台預料受該偏南氣流影響，廣東沿岸明早（2日）有霧，日間溫暖。近日潮濕有霧，又到了每年拍攝霧鎖香江日子，不少攝影愛好者到太平山山頂或尖沙咀海旁，拍攝海霧罩維港或維港雲海美景。

春季（3月至5日）今日開始，天文台發表季度預報，料氣溫正常至偏高，雨量接近正常。