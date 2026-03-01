多圖｜東涌見瀑布雲淹沒高山　霧銷香江見雲海　天文台料明早有霧

天文台今日（3月1日)影響廣東沿岸的偏東氣流今日逐漸被一股偏南氣流取代，而一道雲帶亦覆蓋該區。今日中午，在大嶼山東涌可見一團「瀑布雲」覆蓋鳳鳯山和大東山一帶。天文台預料受該偏南氣流影響，廣東沿岸明早（2日）有霧，日間溫暖。近日潮濕有霧，又到了每年拍攝霧鎖香江日子，不少攝影愛好者到太平山山頂或尖沙咀海旁，拍攝海霧罩維港或維港雲海美景。



春季（3月至5日）今日開始，天文台發表季度預報，料氣溫正常至偏高，雨量接近正常。



【本文多圖片，請看到最底】



3月1日中午出現瀑布雲，拍攝者形容十分壯麗。圖為11:17-12:26攝於東涌。（Lang Lang Lai拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

3月1日中午出現瀑布雲，拍攝者形容十分壯麗。圖為11:17-12:26攝於東涌。（Lang Lang Lai拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

3月1日中午出現瀑布雲，拍攝者形容十分壯麗。圖為11:17-12:26攝於東涌。（Lang Lang Lai拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

「瀑布雲」需氣流、濕度分佈、大氣稳定度、地形及其高度配合與否

有市民今日中午在東涌拍攝到出現「瀑布雲」，覆蓋鳳鳯山和大東山一帶。「瀑布雲」正名是地形雲，天文台科學主任曾撰文解釋，地形雲可屬於以高度劃分的低雲族、中雲族或高雲族，它的形成一般與潮濕的氣流經過山脈相關。

當潮濕的空氣隨氣流移動遇到山脈而被迫向上爬升時，水汽會冷卻而凝結成雲水滴。當氣流到達背風面而下沉時，其溫度會上升而引致地形雲逐漸消散。

不同種類的地形雲如山帽雲、莢狀雲和滾軸雲等，其形成要視乎大氣條件包括氣流、濕度分佈、大氣稳定度、地形及其高度配合與否；换句話説，雲的外形及移動情況可反映氣流和大氣的狀況。

在香港，「瀑布雲」在春夏季合適的大氣條件下於山脈附近的層雲或層積雲有機會形成。（天文台圖片）

在2016 年6月6日上午7時50分左右從香港島東面拍攝到地形雲從獅子山一帶的山脈如瀑布般瀉下。 (照片由梁啟源提供／天文台網頁圖片）

有時候，地形雲看似從山坡的頂處像瀑布一樣直瀉下來。2016 年6月6日上午，在一道與低壓槽相關的大雨區横過香港後，大氣低層水汽充足，層狀的雲海在獅子山北面一帶的山谷處形成。該地區普遍吹輕微東北風，在山谷附近的層雲被其上面較暖的空氣困著而被逼隨盛行風爬過山脈，向背風面下沉。「瀑布雲」在山脈的背風面隨下沉的氣流逐漸消散，維持的時間不長。

踏入冬末春初，天氣潮濕，又到了每年拍攝霧鎖香江日子。圖為3月1日17:30至18:45在尖沙咀拍攝。（TW Chim拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

踏入冬末春初，天氣潮濕，又到了每年拍攝霧鎖香江日子。圖為3月1日17:30至18:45在尖沙咀拍攝。（TW Chim拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

明天的天氣：部分地區有霧 日間短暫時間有陽光

天文台表示，受一股潮濕的偏南氣流影響，廣東沿岸明早（2日）有霧，日間溫暖，預料一道冷鋒會在明日稍後至星期二（3日）初時橫過華南沿岸。預測明天天氣變化大，吹南至東南風3級，稍後漸轉東北風4級，大致多雲，早上有一兩陣微雨，部分地區有霧，日間短暫時間有陽光，稍後有幾陣驟雨及可能有雷暴。

踏入冬末春初，天氣潮濕，又到了每年拍攝霧鎖香江日子。圖為3月1日中午拍攝的荃灣、青衣及葵涌景色。（Tony Li拍攝及提供圖片)

踏入冬末春初，天氣潮濕，又到了每年拍攝霧鎖香江日子。圖為3月1日中午拍攝的荃灣、青衣及葵涌景色。（Tony Li拍攝及提供圖片)

天文台3月1日下午4時半更新九天天氣預報，料3月3日元宵節起持續較為清涼，市區氣溫最低17、18度，最高22、23度。（天文台圖片）

天文台3月1日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎17至25度。（天文台圖片）

天文台3月1日下午4時半更新九天天氣預報，預測前部分較為潮濕，3月6日起相對濕度稍回落。（天文台圖片）

踏入冬末春初，天氣潮濕，又到了每年拍攝雲海日子，不少攝影愛好者跑到太平山頂盧吉道拍攝維港海霧和雲海。圖為2月27日在05:25在太平山山頂拍攝。（Waddle CH Kong拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

踏入冬末春初，天氣潮濕，又到了每年拍攝雲海日子，不少攝影愛好者跑到太平山頂盧吉道拍攝維港海霧和雲海。圖為2月27日在17:54在太平山山頂拍攝。（Waddle CH Kong拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

踏入冬末春初，天氣潮濕，又到了每年拍攝雲海日子，不少攝影愛好者跑到太平山頂盧吉道拍攝維港海霧和雲海。圖為2月27日在 20:05至22:30在太平山山頂拍攝。（Jacky Wong拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

踏入冬末春初，天氣潮濕，又到了每年拍攝雲海日子，不少攝影愛好者跑到太平山頂盧吉道拍攝維港海霧和雲海。圖為2月27日在23:20在太平山山頂拍攝。（Terry T Y Wong拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

踏入冬末春初，天氣潮濕，又到了每年拍攝雲海日子，不少攝影愛好者跑到太平山頂盧吉道拍攝維港海霧和雲海。圖為2月27日在23:20在太平山山頂拍攝。（Terry T Y Wong拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

踏入冬末春初，天氣潮濕，又到了每年拍攝雲海日子，不少攝影愛好者跑到太平山頂盧吉道拍攝維港海霧和雲海。圖為2月27日在23:18在太平山山頂拍攝。（Terry T Y Wong拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

上周五清晨、日間到晚上都看到海霧和雲海

近日天氣潮濕，又到了每年拍攝雲海日子，不少攝影愛好者跑到太平山頂盧吉道拍攝維港海霧和雲海，其中上周五（2月27日)不少人都有「收獲」，由清晨、日間到晚上都看到。

踏入冬末春初，天氣潮濕，又到了每年拍攝雲海日子，不少攝影愛好者跑到太平山頂盧吉道拍攝維港海霧和雲海。圖為2月27日在16:30至19:0拍攝，形容十分驚喜。（岡岡拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

踏入冬末春初，天氣潮濕，又到了每年拍攝雲海日子，不少攝影愛好者跑到太平山頂盧吉道拍攝維港海霧和雲海。圖為2月27日在16:30至19:0拍攝，形容十分驚喜。（岡岡拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

天文台預測今個春季氣溫正常至偏高 雨量接近正常

天文台表示，在過去個多月，赤道太平洋中部及東部海面溫度上升並整體維持接近正常水平。綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預計赤道太平洋中部及東部將於2026年春季繼續升溫。該區海面溫度將於這個冬季餘下時間維持接近正常，到了2026年春季，則處於正常至偏高範圍。

在氣候變暖的背景下，香港春季（3月至5月）氣溫有顯著長期上升趨勢，氣溫出現正常至偏高情況的機會一般較高。綜合考慮最新「ENSO」狀態的影響、不同氣候模式預報及其他客觀預報指標，預料今年春季氣溫正常至偏高（平均氣溫22.6至23.3度或高於23.3度），而雨量接近正常（387至650毫米）的機會較高。