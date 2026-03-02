ifva短片節復辦 新增國安相關規則 參賽者須確認作品遵守法律
撰文：賴卓盈
出版：更新：
由香港藝術中心主辦的「ifva 獨立短片及影像媒體節」，前年9月宣布停辦。藝術中心去年稱會復辦，改為兩年一屆。第30屆ifva今日（2日）起接受報名，並新增規則，參賽者須確認並同意作品遵守法律，不違反《國安法》任何條文。《香港01》正向ifva查詢。
香港藝術中心今在社交媒體指，第30屆ifva即日起接受報名。今屆新增《國安法》條款，要求參賽者必須確認並同意所提交的作品均遵守法律，且不違反《香港國安法》任何條文，包括涉及分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動及勾結外國或境外勢力等條款。
ifva 獨立短片及影像媒體節自1995年舉行，至今已舉行過29屆。近年多部作品陷入政治爭議，包括2023年第28屆中，公開組作品《失去的部分》出現社運場面、動畫《城堡裡的大象》有人物佩戴黃色頭盔。兩部作品均未能通過電檢，導演拒絕刪減，最終取消放映退賽。
2024年9月，ifva 宣布由於近年短片發展轉變、媒體藝術不斷發展的衝擊與及其他社交平台的冒起，暫時停辦短片比賽，重新審視及調整未來方向。
