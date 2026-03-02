張韋怡告姑仔誹謗　張稱知小產後癲咗　指夫是富二代不覺要返工

藝人張韋怡指姑仔潘碧王向傳媒報料指她「貪慕虛榮」，她因而情緒激動，後來小產，從而入稟告潘誹謗並追討至少468萬案。張今午(2日)出庭作供，她稱與潘原本親密如「閨密」，關係轉差後遭潘罵是「乞衣」，又指潘一再向傳媒報料誹謗她，她當時懷孕，情緒激動，後來小產，她形容得悉後「癲咗」。官有問張其夫的工作，她指丈夫是「富二代」，不覺他要上班。



辯方卻指張曾要潘傳話，以為其子爭取一隻勞力士，張否認，強調手錶是潘父送給其夫及其子「父子一人一隻」的禮物，非由姑仔爭取回來。



原告張韋怡(Gogo)，被告潘碧玉。庭上透露，張韋怡和丈夫潘德鴻曾擺酒結婚，但未有註冊，潘碧玉是潘德鴻的胞妹。

原告張韋怡稱與姑仔潘碧玉原本親密如閨密。(朱棨新攝)

原告張韋怡作供時稱，她得知小後成個人癲咗。（Instagram/@gogocheungcwy）

張稱與潘關係轉差後被罵乞衣

張韋怡作供時指，她認識潘碧玉後，兩人成為好朋友，並形容二人關係如「閨密」。惟兩人之後關係轉差，出現糾紛，潘碧玉曾罵她是「乞衣」。

指潘一再報料

張稱她在2020年6月收到記者來電，該記者指其姑仔「報料」，指稱張私吞潘父的100萬元。該報道其後刊登，再有記者聯絡她，她的丈夫當時代為回答，否認張私吞的說法。張指潘碧玉作進一步「報料」，她當時懷有身孕，因此情緒激動。

張稱失去胎兒時癲咗

張稱她的胎兒其後沒有心跳，但她起初仍然希望保著胎兒，打算去佛堂「拜拜」，期間遇上潘碧玉，潘卻向她「舉中指」。張稱她曾拿著胎兒的超聲波照片向潘父稱：「本身你有第二個孫。」但因為家中爭執，令她失去胎兒。張庭上形容，她當時歇斯底里：「完全癲咗。」又直指：「佢(潘碧玉)係殺人兇手。」

指丈夫是富二代唔覺佢番工

張庭上透露，夫家為潮州人，重男輕女。潘父有兩名妻子，其夫屬二房。她同意丈夫一家富裕。法官問及張的丈夫從事什麼生意，張稱認識丈夫時，丈夫是一名「富二代」，並稱：「唔係好覺佢番工。」被告方指張的丈夫每月獲家中給予5萬元零用錢，張指丈夫沒有講過此事。

張韋怡(左)有在清裝劇《天命》中演出，有御用宮女之稱。（電視畫面）

稱在無綫時有其他收入

張亦提及她在2020年中，她在無綫收入並不穩定，平均月入5000至7000元，但當時有其他收入。

辯方指張想找潘助踢丈夫兄長夫婦出住宅

辯方盤問時指，張曾經想找潘碧玉協助，把丈夫的兄長William和妻子Eva一家，「踢出」潘父的九龍塘住宅。張否認，反指潘碧玉和Eva當時嚴重不和，曾經打架，潘碧玉其後向Eva「落降頭」。張又指當時潘碧玉講及很多事情，包括兄弟爭產，張的丈夫是與潘碧玉同一陣綫，她很多時亦附和潘碧玉。

要潘協助為子爭取勞力士

辯方又指，張等想向潘父索取金錢或禮物時，都由潘碧玉轉達，如潘碧玉曾替張的兒子爭取一隻勞力士手錶。張否認，指潘父曾向其丈夫送勞力士手錶，因此也向張的兒子送手錶，並稱是：「父子一人一隻。」強調並非因潘碧玉協助其子才獲手錶。

案件編號：HCA1500/2020