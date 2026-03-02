張韋怡告姑仔誹謗　向傳媒報料指貪慕虛榮　張激動至小產追468萬

有TVB御用宮女之稱的2007落選港姐張韋怡（Gogo），指其夫的胞妹，即其「姑仔」潘碧玉，於2020年在Facebook發表誹謗張的言論，包括指她「貪慕虛榮」等，入稟控告潘索償至少468萬元。潘反指遭張誹謗她歹毒等，提出反申索，案件今（2日）在高等法院開審。張指潘向記者「報料」，指張私吞潘父的100萬元，媒體亦有相關報道。張稱當時懷孕，情緒激動，因該些誹謗言論令她小產，並指「姑仔」是「殺人兇手」。



原告張韋怡(Gogo)，被告潘碧玉。庭上透露，張韋怡和丈夫潘德鴻曾擺酒結婚，但未有註冊，潘碧玉則為潘德鴻的胞妹。

原告張韋怡。(朱棨新攝)

張韋怡在《BB來了》中與李佳芯和黎諾懿一起上陪月課程。（電視畫面）

張韋怡亦有在清裝劇《天命》中演出。（電視畫面）

張韋怡（GoGo）在《金宵大廈》中飾演鳳姐「春麗」。（電視截圖 / TVB）

曾在味分高下當任味天使啤梨

原告書面陳詞指，張案發時為無綫藝員，曾於節目「味分高下」中，任味之天使「啤梨」。她在2013年認識潘德鴻，兩人其後拍拖，張並誕下一子。張和潘曾舉辦婚禮和同住，是實際上的夫婦。

指潘誹謗她貪慕虛榮

潘碧玉於2020年6月24日在Facebook發文，稱：「張⾱怡gogocheung，貪慕虛榮...你做乜嘢都好你唔會攞到什麼着數，我⼀定會保護我嘅屋企人…我要揭穿你嘅真⾯⽬…貪錢嘅程度令⼈咋舌…之前就同我扮friend係我⾯前扮可憐，話需要為個仔計劃將來，叫我同老人家讚，最後老人家俾咗1,000,000現⾦，給乖孫做教學基⾦，過咗一至兩個星期報紙就出現咗，張小姐過百萬報讀北京課程，鐵⼀般事實」。

原告指潘碧玉的言論構成誹謗，令當時懷孕的張韋怡小產。因而要求潘碧玉道歉和作出賠償，索償的金額至少468萬元。

張韋怡(圖)指姑仔潘碧玉在社交網發長文，指名道姓直指阿嫂貪慕虛榮，又指全家都不喜歡張韋怡。（IG：@gogocheungcwy）

潘反索償指張誹謗潘是搬弄是非的撒旦

潘碧玉則反申索指張當時的言論誹謗她，包括：「從未⾒識過如此攻⼼計、歹毒、厚顏無恥、⼝是⼼非，把家當戰場，每天謀算、設計、利⽤所有⼈和捏造事是非的「撒旦」！這個潘⼩姐搬弄虛構的所有情節、⽤⼼良苦抹⿊、誣衊本⼈」。

其他誹謗言論包括指潘操作邪術

至於其他涉誹謗的言論，包括張涉指潘碧玉「無中生有」、「惡意中傷」和「操作邪術想置我於死地」等。

案件編號：HCA1500/2020