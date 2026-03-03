臺東鳳梨釋迦推薦會在港舉行　「吉祥果」口感蜜甜吸引市民試食

台灣臺東縣政府與高盛有限公司和齊力開發國際有限公司，日前共同主辦「香港鳯梨釋迦推薦會」，讓香港市民認識鳯梨釋迦。活動以「釋釋如意 迦迦平安」為主題，寓意將來自台灣臺東的甜蜜祝福帶到香港，吸引不少市民到場試食及打卡，場面熱鬧。



鳳梨釋迦為台灣冬季及春季當造水果，口感蜜甜滑嫩。(大會提供圖片)

高營養密度水果 助護心護腦

鳳梨釋迦為台灣冬春當造水果，素有「天然甜品」之稱，口感蜜甜滑嫩。主辦單位介紹指，鳳梨釋迦屬高營養密度水果，富含維生素C、B2、膳食纖維及鉀、鎂、鈣等礦物質，有助護心護腦、維持血壓健康，適合生活節奏急速的都市人。

臺東縣政府饒慶鈴縣長帶領縣府農業處團隊來港出席推薦會啟動儀式，象徵對香港市場的重視。（大會提供圖片）

是次活動獲臺東縣政府全力支持，這也是臺東縣政府繼前年新加坡、去年大陸北京後的海外行銷第三年，此行由縣長饒慶鈴親自率團來港出席啟動儀式，隨行包括農業處團隊代表。饒慶鈴表示，臺東鳳梨釋迦不僅品質優良，更承載「釋釋如意、迦迦平安」的祝福，期望透過推廣，加深兩地農產交流，亦歡迎港人到台灣旅遊，讓更多人品嚐到來自臺東的天然美味。

啟動禮上，大會安排機械人與吉祥物「蜜寶」同場表演「尬舞」炒熱氣氛。首次訪港的「蜜寶」穿上紅色小棉襖亮相，吸引不少市民拍照留念。現場亦設試食及派發小禮品環節，增添節日喜慶氣氛。

高盛有限公司總監李挺表示，期望藉今次推薦會，讓更多市民認識臺東鳳梨釋迦的獨特風味。（大會提供圖片）

高盛有限公司總監李挺表示，公司深耕鮮果行業逾二十年，致力將全球優質農產品引入香港，期望藉今次推薦會，讓更多市民認識臺東鳳梨釋迦的獨特風味，推動健康飲食文化。