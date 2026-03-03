孕婦觀塘過路被撞斃　司機貪方便取巧轉彎肇禍　官稱幾可肯定判監

懷孕4個月的31歲孕婦在觀塘過馬路時，遭一輛貨車轉彎撞到。孕婦頭部重創不治，釀一屍兩命。貨車男司機被控危駕引致他人死亡，案件今（3日）在區域法院裁決。法官林偉權指，被告貪方便取巧地轉彎，免卻「偷位」，亦沒打燈提示路人，認為他非一時不留神，裁定他危駕罪成，林官稱幾乎可以講肯定會判監，押後至3月31日求情及判刑，被告續准保釋。



被告無交通紀錄但有12案底

被告梁志華（59歲，貨車司機），被控1項危險駕駛引致他人死亡罪。控罪指，他於2024年1月9日，在觀塘海濱道與駿業街交界，在道路上危險駕駛一輛中型貨車，引致陳健晴(31歲)死亡。被告否認危駕致他人死亡罪，但承認不小心駕駛罪，不獲控方接納。

庭上透露，被告沒有交通紀錄，但有12項案底。辯方求情指，被告有腎石，他在本案後要看精神科醫生。

被告梁志華否認危險駕駛引致他人死亡，並指事主「細粒」，不知她從哪裡飊出來。(朱棨新攝)

女事主陳健晴2024年1月9日在觀塘駿業街與海濱道交界過馬路時，遭一輛貨車撞到，昏迷送院，現場留有大灘血迹。（梁偉權攝）

貨車司機被帶上警車接受調查。（梁偉權攝）

一名女子在觀塘駿業街與海濱道交界，遭一輛貨車撞到，昏迷送院，貨車車頭輕微損毀。（梁偉權攝）

官稱非因一時不留神肇禍

裁決指在轉彎前亦沒有打燈提醒行人，並非因一時不留神及專注力不足而釀成事故，終裁定他罪成

被告貪方便取巧轉彎

林官指，被告在錄影會面中表示，他當時在快線駕駛貨車，之後「偷位」轉入駿業街。惟閉路電視顯示，被告由左一線很快地右轉入駿業街，與被告說法有出入。林官指，被告作為職業司機，熟悉案發地環境，必然知道應該及早轉彎和向左「偷位」，但被告為了「貪方便」，繼續在左一線行駛，駛至駿業街路口才取巧地轉彎，免卻「偷位」；即使被告沒超速，其車速仍屬過快，而他在轉彎時更加速。

孕婦察覺被告的貨車時已走避不及

林官續指，孕婦雖然在過路處的範圍外過馬路，但她並非魯莽地過路，她有觀察路面情況，判斷沒車右轉才繼續過路，惟當她察覺到被告的車時即時回頭已走避不及。如果被告轉彎時有打燈，便能提醒行人。

被告有6秒時間作出反應

林官認為，由孕婦踏出馬路至她被撞倒，有6秒時間讓被告作出反應，即使辯方說被告被盲點阻擋視線，只要被告傾側頭部便能看到孕婦，並非因一時不留神及專注力不足而釀成事故，裁定被告危險駕駛罪成。

現場遺下事主染血的頸巾等物件，並有大灘血迹。（梁偉權攝）

現場遺下一道煞車痕。（梁偉權攝）

陳於行人過路處過馬路

案情指，事發於2024年1月9日下午3時許，被告駕駛中型貨車經基業街右轉入海濱道，再沿左一線行駛 ，懷有身孕的事主陳健晴，路過行人過路處準備過馬路，惟被告沒有打燈下右轉，切入海濱道左二線。此時陳已到達馬路中間，陳被撞到後倒在地上。

陳被撞至頭骨骨折事發後兩天後亡

救護員其後到達現場，陳躺在馬路中心不清醒亦沒有反應，但仍有呼吸及脈搏，口鼻大量出血，右眼附近有瘀傷 。陳送院後情況轉差，1月11日早上不治。醫療報告指她懷孕16至18週，死因為頭部多處受傷，包括頭骨骨折、蛛網膜下腔出血及腦水腫。

被告被捕後在警誡下稱，看不到陳從哪裡走出馬路，但感覺是從左邊，因為右邊的行人路並沒有人。

陳踏進過路處前有停下觀察

控方指，陳由踏出馬路至被撞，期間約6秒。陳不是突然衝出馬路，她踏出行人過路處前，更停下觀察。若被告有留意行人過路處，必然會見到陳。被告明知將要右轉，但駛至接近過路處時才由左一線切入至左二線，且沒有打燈，兼沒有減速，反而加速。

指途人細粒突然飆過嚟

被告在會面紀錄稱，他在海濱道準備右轉時，有向左右兩邊及前望，都不見有人。惟他右轉時跟車大叫，他才見到有個「影」在車前，便撞到事主，並見她「飛咗出去」。他下車後見到途人躺在地上。被告又稱：「到依家都唔知佢右邊定左邊飆出嚟。」又形容途人「細粒」，「突然飆過嚟」，又指途人「急急腳」，但強調他並無超速。

案件編號：DCCC 1543/2024