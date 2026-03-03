元宵節｜黃大仙祠人頭湧湧　女善信拜月老求賜良緣：搵好男人脫單

今日（3日）是農曆十五元宵佳節，亦是「中式情人節」，坊間有不少求姻緣活動，包括設有月老殿的黃大仙祠，吸引不少善信來拜月老，祈求覓得一段好姻緣，早上祠內的月老廣場已擠滿人潮，當中不乏年輕善信。



其中兩名打扮時尚的女善信為網紅馮小姐（藝名「Baby梓」）及網紅張小姐（藝名「沐沐」），她們閉上雙眼、擺出「手掐手印」的拜月老手勢，誠心參拜。她們均表示今次稱目標明確，「要搵好男人」。另有男善信來參拜和求籤看姻緣運，祈求可「脫單」。



祠內的月老廣場擠滿人。（梁鵬威攝）

元宵節（3月3日）很多人到嗇色園黃大仙祠參拜。（梁鵬威攝）

黃大仙祠的月老廣場今早擠滿善信，以本地人為主，亦有來自內地、泰國等地遊客。由於人數太多，所以也要分成不同的批次參拜。

今日參拜月老及捐款20元，即可領取「月老手繩」一條，並獲贈祈願卡一張，可寫下心願並掛在園內玉液池及從心苑的「祈願桃花樹」上。參拜完畢後，到月老像前繫上紅繩，便大功告成。

到場人士可在祈願卡寫下心願並掛在園內玉液池及從心苑的「祈願桃花樹」上。（梁鵬威攝）

女善信曾拜月老獲賜良緣 回復單身再求「好男人」

在善信人群中，其中兩名打扮時尚的女生為網紅馮小姐（藝名「Baby梓」）及網紅張小姐（藝名「沐沐」），她們知道今日可到黃大仙祠取得月老紅繩，故特地來參拜。她們閉上雙眼、擺出拜月老的「手掐手印」，虔誠參拜。她們均異口同聲表示目標很明確，祈求「搵個好男人」。

至於何謂好男人，張小姐稱：「各方面都好啦，同埋可以同我一齊進步。」她透露以前亦曾參拜月老，而且很靈驗，如今回復單身，所以便再來。

網紅馮小姐閉上雙眼、擺出「手掐手印」的拜月老手勢，誠心參拜。（梁鵬威攝）

女網紅張小姐(左)和馮小姐(右)特地來拜月老，祈求覓得天賜良緣。（梁鵬威攝）

男善信聞「好靈」首來參拜兼求籤看姻緣運

雖然現場以女性為主，但也有零星男士。其中吳先生就是第一次來拜月老，「聽講好靈吖嘛」。吳先生分享心中的理想對象：「細過我、溫柔體貼」，他稱以往也有類似的對象。除了拜月老外，他也有在黃大仙求籤看姻緣運。

本地男生吳先生第一次來拜月老，「聽講好靈吖嘛」。（梁鵬威攝）

內地客為外甥求姻緣 泰國客誤以為求健康

除了本地人外，現場亦有不少遊客。來自浙江的王女士第一次到訪黃大仙祠，希望替外甥仔女求姻緣。另有泰國遊客到場參拜，被問及是否想祈求結婚對象時，卻連忙搖頭，原來他誤以為現場是求健康。

+ 7

黃大仙祠今晚續辦元宵晚會 最後入園為晚上8時

除了拜月老外，附近亦有文創產品出售。黃大仙祠今晚亦將續辦元宵晚會，開放時間將延至晚上9時，但要留意最後入園時間為晚上8時。園內將設有逾兩米高大湯圓、月亮造型影相位置等應節「打卡」位。