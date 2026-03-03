母乳餵哺｜衞生署：少數家長給嬰兒過量維他命D補充劑　促遵指示

母乳所含的維他命D不足夠嬰兒所需，政府母嬰健康院自去年9月起，已向全母乳及母乳加配方奶餵哺初生嬰兒的家長，提供液態維他命D補充劑。衞生署今日（3日）指出，有極少數嬰兒的照顧者，其使用劑量或略高於建議，包括重覆使用或自行加大用量，雖然全部嬰兒沒有不適，但為審慎起見，已轉介他們到醫院進一步檢查，均無不良健康影響。



署方呼籲照顧者嚴格遵照建議劑量，不應過量或擅自調節服用劑量。另外完全由配方奶餵哺的嬰兒，也無需額外補充維他命D。不過署方指長期過量攝取，出現不良健康反應的風險會相應較高。



剛出生至12個月大、由母乳餵哺的嬰兒，每日應服用維他命D補充劑10微克。（資料圖片）

缺維他命D可導致佝僂病、骨骼變軟或容易骨折、痙攣

維他命D是促進骨骼健康不可缺少的營養素，可幫助腸道吸收鈣質，維持血液中鈣、磷的正常水平，有助骨骼強健。若嬰兒和兒童長期缺乏維他命D，可能導致佝僂病、骨骼變軟或容易骨折，甚至出現生長遲緩，或因低血鈣水平而引致痙攣。

適合全母乳及母乳加配方奶餵哺剛出生至12個月大嬰兒

衞生署表示，母乳是嬰兒最理想的食物，既安全、衞生及含有抗體，有助預防許多常見的兒童疾病，惟母乳與其他天然食物一樣，所含的維他命D未必足夠滿足嬰兒需求，雖然陽光照射皮膚是攝取維他命D最自然的方法，但12個月大以下的嬰兒應避免直接照射陽光。

為了預防嬰幼兒及孕婦缺乏維他命D，衞生署成立專家工作小組，全面審視國際指引及本港情況，並向醫護人員發出指引，建議剛出生至12個月大的嬰兒，若是由母乳餵哺（包括全母乳餵哺及以母乳加配方奶餵哺），每日應服用維他命D補充劑400國際單位（即10微克），以促進骨骼健康。

衞生署指母乳與其他天然食物一樣，所含的維他命D未必足夠滿足嬰兒需求。（資料圖片）

母嬰健康院去年9月起向家長提供液態維他命D補充劑

根據專家工作小組的建議，衞生署去年9月起，向定期到轄下母嬰健康院檢查和打針等服務的嬰兒，提供瓶裝液態維他命D補充劑。公立醫院亦跟隨工作小組的建議指引，向有需要的初生嬰兒處方。

衞生署留意到外國的個案顯示，有家長不遵照包裝標籤指示，錯誤或自行調節維他命D服用劑量。雖然維他命D是營養補充劑，但醫護人員為審慎起見，向每名到母嬰健康院接受服務的家長，了解嬰兒服用維他命D補充劑的情況，亦即場教導家長及製作參考短片。相關短片已上載至衞生署網站供公眾閲覽。

有外國家長不遵照包裝標籤指示，錯誤或自行調節維他命D服用劑量。（資料圖片）

長期攝取過多維他命D或有不良健康反應

衞生署開展上述的恆常跟進機制後，絕大部份家長均按醫生指示正確使用補充劑，但有極少數嬰兒的照顧者，其使用劑量或略高於建議，包括重覆使用或自行加大用量。雖然全部嬰兒沒有不適，但為審慎起見，已轉介他們到醫院進一步檢查，經檢查後確認全部嬰兒均無不良健康影響。

衞生署又指，偶爾或短期攝取過多維他命D，對幾乎所有人士不會造成不適或不良健康影響，惟長期攝取過量，出現不良健康反應的風險會相應較高。署方今日（3日）發信予私家醫院和醫生，提醒他們向初生嬰兒處方維他命D補充劑時，須清楚指示及跟進照顧者建議服用的劑量。

完全由配方奶餵哺的嬰兒無需額外補充維他命D。（資料圖片）

完全由配方奶餵哺嬰兒無需額外補充維他命D

衞生署同時提醒家長和照顧者，嬰兒配方奶已加入維他命D，完全由配方奶餵哺的嬰兒無需額外補充維他命D。若家長和照顧者考慮給嬰兒服用維他命D補充劑，必須先諮詢醫護人員，並遵照醫護人員建議的劑量服用，相關嬰兒避免服用其他含維他命D營養素的補充劑和魚肝油。