政府首賣3地建學生宿舍　甯漢豪指不會以住宅訂價　項目不可賣散

發展局公布就3幅分別位於啟德、沙田小瀝源及東涌東的商業用地，發展專上教育學生宿舍，於兩個月內邀請財團提交意向書。局長甯漢豪今日（21日）表示，有業界人士指學生宿舍市場大，今次會搜集市場意向，日後會要求發展商在地契上寫明屬學生宿舍，有關項目亦不可「賣散」，而地政總署訂定的參考價，以學生宿舍為基礎，不會當作住宅來訂價。



東涌東用地附近地圖。（發展局提供）

甯漢豪在新城電台節目《財知大道》中指，政府去年年中已推出政策扶持，讓一些申請改建成學生宿舍的商廈等，可保留卸貨空間等，及減少審批。

她續說過去收到20多宗改裝申請，業界反映指市場大，希望政府可以更進一步，「拎多啲地出嚟」，興建新學生宿舍。

立法會1月14日討論有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案，發展局局長甯漢豪陳辭時指，當局會研究革新招標妥，包括制定嚴謹預審名單，引入有力的除名安排等。（資料圖片/鄭子峰攝）

甯漢豪又指，今次邀請發展商仍會採用公開招標方式，日後會要求發展商在地契上寫明屬學生宿舍，亦不可將項目「賣散」。

被問到東涌東用地或較偏遠，甯漢豪指東涌屬新開發區，而該塊土地鄰近2029年通車的港鐵站，相信仍方便。

小瀝源用地附近地圖，恒大就在旁邊。（發展局提供）

啟德用地附近地圖。（發展局提供）

就大埔宏福苑五級火災跟進工作，發展局指會革新招標妥。甯漢豪提到日後「預審名單」內的承建商，會由以往自行申報犯罪記錄等，改由執法或執管部門提供，強調政府各部門都須參與，更新及提供資料。

她續說，政策雖由政府主導，但亦需執行機構，而市建區作為法定機構，章程中亦有寫明推動大廈維修，因此選擇市建局。不過，她指市建局各方面都需政府支持。

2026年1月11日，宏福苑火災一個半月後，有大廈已拆去部分棚網，露出完整的外牆。（立法會議員黃錦輝Facebook圖片）

被問到有承建商被除名或紀律處分後，用方法「屈尾」重新入標，甯漢豪指，現時屋宇署會關注獲授權簽署人，他們需經過面試考核。亦有聲音指政府「第日係咪要睇得闊啲」，如董事 、分判商等，甯漢豪指預審名單便能發揮作用。

至於圍標，她指打擊圍標需跨政策局合作，要讓業主有良好管治意識，及「唔好俾壞份子滲入」，希望盡量方方面面幫助業主。甯漢豪最後稱，「唔敢講今次提出嘅方方面面可以杜絕到圍標」，但希望大家有提高意識；革新招標妥後成本會有增加，但認為是業主「值得去投資嘅服務」，會讓業主「付出嚟嘅錢物有所值」。