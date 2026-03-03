亞博珠寶展一展商超旺現搶購潮　入場人士：平價賣日本二手小寶石

由貿發局舉辦的「香港國際鑽石、寶石及珍珠展」昨日（2日）起一連五日在機場島亞洲博覽館舉行。網上有影片顯示，昨日有大批入場人士在日本珠寶商「株式会社貴瞬」的檔位，拿着購物籃爭搶貨品，令前排的客人也被壓着。



今日（3日）現場所見，原來該檔位專門售賣在日本搜羅的二手珠寶，疑再拆散售賣，主要是小寶石，每件由20至100美元（折算156至780港元）。檔位今日再次逼爆，有本地、內地及外地入場人士購買。有入場者指，該檔如此受歡迎。是因為貨品款式多，價值便宜；另有人在社交媒體「小紅書」分享該檔價錢很便宜、「來搶貨」，所以便到場選購。



網上有影片顯示，昨日有大量人士在日本珠寶商「株式会社貴瞬」的攤檔拿着購物籃爭搶貨品，令前排的客人也被壓着。（threads/kasumi.blair）

入場人士排隊等候到日本珠寶商「株式会社貴瞬」的攤檔購物。（threads/kasumi.blair）

今日「株式会社貴瞬」攤檔依然甚為多人。（洪戩昊攝）

「香港國際鑽石、寶石及珍珠展」一連五日在機場島亞洲博覽館，目標客群是珠寶業內人士，但公眾也可即場只付100元登記入場。

網上影片顯示，昨日有大量顧客在「株式会社貴瞬」的攤檔，拿着購物籃爭搶貨品，令前排的客人也被壓着，整個畫面像是一些大平賣，爭購珠寶產品。

「株式会社貴瞬」售賣超過100種不同寶石。（洪戩昊攝）

最便宜寶石只需20美元一顆

有「株式会社貴瞬」檔員指，公司已參展了四年，每年也有很多人。該檔售賣在日本搜羅的二手珠寶，有超過100種不同的寶石，分為五個檔次，最貴的要100美元一顆，最便宜的則只需20美元。

「株式会社貴瞬」寶石分為五個檔次，最貴的賣100美元一顆，最便宜只需20美元。（洪戩昊攝）

有人採購大批寶石，像在街市般放在地上揀選。（洪戩昊攝）

業餘珠寶設計師：昨日排了兩個多小時 今日亦排了一小時

連先生與太太兩日也有到場。連先生稱，昨日入場時排了兩個多小時，入場後也看到很多非港人不守規矩，有插隊、在別人的購物籃拿走貨物等情況；今日亦排了一小時。他和太太連續兩日到場是因為會有新貨品上架。至於為何該檔特別受歡迎，連太稱因為貨品款式多，價值亦便宜。

他們今日購買綠松石為主，連同昨日，共買了八款不同的寶石，花費2,000美金。連先生是一名業餘珠寶設計師，會自行將寶石設計成不同飾物，讓太太配戴。

連先生與太太兩日也有到場。（洪戩昊攝）

連先生是一名業餘珠寶設計師，會自行將寶石設計成不同飾物，讓太太配戴。圖為他去年在珠寶展買的寶石。（洪戩昊攝）

小紅書網民推薦「來搶貨」

李小姐從內地社交媒體「小紅書」得知這店舖，看到網民都說價錢很便宜、「來搶貨」，所以便到場。她買了紅寶石和蛋白石，合共花了二、三百美金，認為價錢真的很便宜，「就隨便挑呀。」