6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物:時尚限定體驗、珠寶展

6月好去處｜ 來到春雨綿綿的六月，既是接近夏日的時候，亦是為家中的頂梁柱父親的慶祝月份。今年的父親節將在6月15日，無論大家想與爸爸來個親子遊、打卡或文藝工作坊，不妨參考以下的6月好去處推薦。



6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：G.C.D全新展覽《偷看獅子山 Peeking Lion Rock》

G.C.D全新展覽《偷看獅子山 Peeking Lion Rock》透過平面設計視覺語言與攝影，本地平面設計師Den Lau邀請觀眾一同以不同媒介體驗「偷看」的過程，同時希望《偷看獅子山》這個系列最終能成為一個集體創作的起點，邀請更多人用不同的視角記錄獅子山。

展覽共有三大亮點，包括：偷窺視角裝置，從玻璃窗中間的圓孔中欣賞幻燈片播放，體驗「偷看獅子山」的意象；獅子山幻燈片收錄Den Lau近年在香港不同地點拍攝的獅子山風景；海報展覽，以平面設計視覺傳意角度訴說追尋獅山的體會。讓大眾以不同視覺觀賞獅子山。

6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：G.C.D全新展覽《偷看獅子山 Peeking Lion Rock》（品牌提供）

6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：G.C.D全新展覽《偷看獅子山 Peeking Lion Rock》

日期：由即日起至2025年6月15日

時間：星期一至六 下午1時至8時

地點：One’s Collective Pop-Up Shop（灣仔碼頭1樓E4-5號舖）



6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物: Longchamp Parisian Artisan Pop-Up 香港期間限定店

Longchamp 宣佈工藝主題後，並與巴黎插畫家兼陶藝家Constantin Riant 合作， 緊接在全球開設快閃體驗，為將充滿詩意佈置的巴黎工藝帶到世界各地。今次登陸到香港，將崇光銅鑼灣店化身成悠閒的巴黎，大家可以感受充滿夏日氛圍的藍白色調，配以細膩筆觸圖騰，將巴黎瑪黑區的畫框店、書店、花店到麵包店活現大家眼前。

限定活動除了有最新夏日手袋，大家更可以參與各項限定活動，包括Longchamp Café、寄送明信片、素描肖像畫框體驗以及專屬手袋配飾工坊。

6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物: Longchamp Parisian Artisan Pop-Up 香港期間限定店

開放日期： 2025年6月5日至2025年7月6日

地址： 香港崇光銅鑼灣店



6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物: 荃灣廣場「人寵家居購物折」

無論是新居入伙或是想為家居增添新品，乘著優惠入手就最好不過！半年一度的「人寵家居購物折」 開始了，現場不單有逾萬件家居好物，另外大家只需在指定人寵家居好物商戶，以電子貨幣累積滿指定金額，即享HK$200一田禮券及餐飲購物贈券組合，相當化算。

6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物: 荃灣廣場「人寵家居購物折」 （品牌提供）

6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物: 荃灣廣場「人寵家居購物折」

開放日期： 即日起至2025年6月22日上午10時至晚上10時

地址： 荃灣大壩街4-30號荃灣廣場



6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物: 香港大學美術博物館x L’ÉCOLE珠寶藝術學院 「筆脈珍傳: 法國珠寶巧藝二百年（1770 – 1970）」展覽

今次是香港大學美術博物館與 L’ÉCOLE 珠寶藝術學院首次攜手，聚焦於19世紀的珠寶，選出約百幅精選繪圖及十三件細緻珠寶作品，從而探索不同著名法國珠寶品牌珠寶圖稿的豐富歷史。以往的珠寶展覽中，甚少能夠近距離近賞到珠寶圖稿、珠寶研究及著作，今次絕對是一次珍貴的機會，讓大家對珠寶工藝有著更深入認知。

6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物: 香港大學美術博物館x L’ÉCOLE珠寶藝術學院 「筆脈珍傳: 法國珠寶巧藝二百年（1770 – 1970）」展覽 （品牌提供）

6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物: 香港大學美術博物館x L’ÉCOLE珠寶藝術學院 「筆脈珍傳: 法國珠寶巧藝二百年（1770 – 1970）」展覽



開放日期：

2025年6月6至10月4日(逢星期二至六) 早上9時半至下午6時

2025年6月8至10月5日 (星期日) 下午1時至 下午6時

地址：香港西環般咸道90號香港大學美術博物館



6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：Hennessy Mart「軒尼詩限定市集」

愛酒之人切勿錯過！一提到經典的軒尼詩干邑，不少人會聯想起香醇的酒體，除了代表歷史風味，其實它亦能配搭出意想不到的雞尾酒。今次軒尼詩聯乘本地創意酒吧 Draft Land HK， 以經典的V.S.O.P 配合新鮮水果及香料，打造出四款獨家限定雞尾酒，大家不妨感受到無可比擬的果香順滑與百變風格。

6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：Hennessy Mart「軒尼詩限定市集」 （品牌提供）

6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：Hennessy Mart「軒尼詩限定市集」

開放日期：2025年6月27日至2025年 7月4日（下午1時至晚上10時 ）

地址： 香港島中環皇后大道中93號及德輔道中80號中環街市地下



6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物: 逸東酒店 Soft Crash 攝影展：時尚、性別與酷兒凝視

六月除了是父親節外，更是全球「同志驕傲月」。逸東酒店將連續兩月，以「取向未來」為主題，舉行一系列慶祝邊緣群體的活動，為活動揭開序幕的是由郭家賜所策劃的Soft Crash 攝影展 。

是次攝影展覽是酒店與《X也》（TA Magazine） 攜手打造，以強烈的視覺衝突作顛覆傳統男性凝視的二元視覺，展示酷兒、跨性別和非二元性別身體的強烈形象，同時激發大家深入探索身份認同。

6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物: 逸東酒店 Soft Crash 攝影展：時尚、性別與酷兒凝視

開放日期： 2025年6月13日至7月20日

地址：香港逸東酒店停車場



6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：ANTEPRIMA WIREBAG SUMMER MARKET 希慎廣場快閃店

ANTEPRIMA WIREBAG Summer Market快閃店正式登陸！以繽紛夏日市集呈現，讓您恍如置身於意大利里維埃拉島，感受海灘的閃耀魅力和南部的海島風情。現場展出多款人氣WIREBAG系列亮點，包括首次推出的MINI TWIST BAG。搶先發售的MINI TWIST BAG，共11種夏日色彩，設計靈感來自幾何輪廓，立體的扭扭袋形充滿著巧妙俐落的線條輪廓，創造了視覺上的玩味與平衡，展現著夏日的輕盈靈動。

6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：ANTEPRIMA WIREBAG SUMMER MARKET 希慎廣場快閃店（品牌提供）

6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：ANTEPRIMA WIREBAG SUMMER MARKET 希慎廣場快閃店

日期︰2025年5月15日至7月14日

地址：銅鑼灣希慎廣場1/F Open Space No. 3

時間：上午11時至下午9時



6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物: FUJIFILM X half 體驗站（已完結）

鍾情拍照或是FUJIFILM忠粉的話，絕不能錯過FUJIFILM 新推出的 X half數碼相機，當中內建多達14款富士經典菲林模擬模式，輕巧機身齊集錄影、半格菲林、濾鏡質感等功能，更可以透過專屬APP連接即影即印，輕鬆享受多樣功能。

想搶先體驗當中的功能與模式的話，充滿七十年代感覺的體驗站現已登陸銅鑼灣，不單可以免費試用X half，更有巨型相機裝置、復古燈牌、懷舊瓷磚地面等多個打卡位， 能夠全方位感受拍攝樂趣。

6月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物: FUJIFILM X half 體驗站 （已完結）

開放日期： 2025年5月30日至6月4日 早上11時至晚上9時

地址 ：銅鑼灣 Fashion Walk 記利佐治街11-19號地下中庭

