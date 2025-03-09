兩男大鬧珠寶展　要求一男致電母親　網民猜家族糾紛：溏心風暴？

到底發生什麼事會這麼生氣？有兩名男子日前於灣仔會展舉行的「香港國際珠寶展」上，在展位內與疑是父親的男子爭執，兩男大聲激動要求對方致電母親，其間粗口橫飛，兩男揚言「我唔X拜你山呀」，現場多人圍觀，舉起手機拍攝。事件於網上引起熱議，有網民聲稱涉家族糾紛，兩男不滿父親詐騙母親錢財，故到父親的展位理論。



有兩名男子日前於灣仔會展舉行的「香港國際珠寶展」上，在展位內與疑是父親的男子爭執，兩男大聲激動要求對方致電母親。（網上影片截圖）

兩男大鬧珠寶展 要求一男子：你打畀阿媽呀！

網上近日流傳多段兩男在珠寶展大聲喝罵一名男子影片，3人在展位內爭執，穿灰色格仔西裝的男子指罵穿着連帽衛衣的男子，「你要打電話，你打畀阿媽呀！X你老母！你點X樣做人㗎，你老竇點教你做人㗎。你死X咗算啦，我唔X拜你山呀，X你！」。

身旁同聲同氣的黑色西裝男附和道：「我都唔X拜你山呀！化灰做鬼我都唔X理你呀！」兩男身旁有多人勸交，拉開他們，避免打起來。事件吸引現場其他參觀者目光，紛紛舉起手機拍攝，有保安維持秩序及驅趕圍觀者，「好啦，唔好影啦，夠啦夠啦」，又用英文說「leave（離開）」。

兩男大聲激動要求連帽衛衣男致電母親。（網上影片截圖）

另一段影片見到，連帽衛衣男坐在展位內，兩男背向鏡頭指罵，灰色格仔西裝男要求「你而家同我即刻打畀阿媽呀！」，黑色西裝男斥責「唔識打？你咩意思呀你」，灰色格仔西裝男續罵：「你係唔打呀？你咩嘢態度呀！」

事件吸引現場其他參觀者目光，紛紛舉起手機拍攝。（網上影片截圖）

有保安維持秩序及驅趕圍觀者，「好啦，唔好影啦，夠啦夠啦」。（網上影片截圖）

網民估爭執原因：家族糾紛？走數借錢？

事件引來網民熱議兩男大鬧珠寶展的原因，「還以為是片場拍戲」、「溏心風暴，現場表演」、「好像是家事，特來踩場的」、「似走數借錢」、「咩事要即刻打畀佢阿媽呢，係咪佢阿媽喺會埸走失咗」、「幫阿媽？老竇有第二個？」。

有網民聲稱，事件涉家族糾紛，「其實現場就係有兩個兒子去爸爸的檔口吵架，兩個兒子話個老竇呃佢阿媽啲錢」，「兩個兒子仲問過阿爸係咪男人嚟，旁邊嗰啲係叔伯勸交」。