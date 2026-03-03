黃詠儀醫生離世｜回母校分享抗癌經歷　去年與友回校穿校服話當年

中大醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀，上周四（2月26日）在家人陪伴下離世。她任職的中大醫院昨日（3月2日）發文悼念，不少友好及病人留言表達懷念。



早前有升學專家撰文提到，黃詠儀去年患上癌症，曾到母校屯門東華三院邱子田紀念中學分享抗癌經歷。她去年暑假與兩名友誼超過30載的中學好友，重回母校，換上校服，與當年的訓導主任、現任校長唱校歌、大話當年，學校亦送上生日蛋糕，預祝她們生日。



中大醫院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀，於今年2月26日在家人陪伴下離世。（中大醫學院IG）

黃詠儀醫生（中）與三人換上校服，在母校與同學好友明愛馬鞍山中學校長曹雪蓮（左）及香港電台中文台台長張璧賢（右）一同預祝生日。（升學專家梁永樂提供圖片）

升學專家梁永樂1月底撰文，講述黃詠儀去年跟兩名相識超過30年的中學好友，重回母校屯門東華三院邱子田紀念中學，好友為現任明愛馬鞍山中學校長曹雪蓮及香港電台中文台台長張璧賢。

三人事前聯絡邱子田的校長，校方為她們策劃了一場驚喜，先讓學生迎接三人，請她們換上校服。其後當年的訓導主任及現任校長登場，與她們唱校歌、大話當年，更派發她們當年的考勤紀錄和老師評語。最後學校亦送上生日蛋糕，預祝她們生日。

黃詠儀醫生（左）去年與兩名中學好友香港中文台台長張璧賢（中）及明愛馬鞍山中學校長曹雪蓮（左）重回母校屯門東華三院邱子田紀念中學。（升學專家梁永樂提供圖片）

文内提到，黃詠儀當時已經患上癌症，並曾經回到母校分享自己的抗癌經歷，以及參與無國界醫生的見聞。半年之後，黃詠儀離世，多名病人在中大醫院社交媒體下留言，感謝她的醫治，有病人更稱她為生命中的貴人，讚揚她的醫術精湛。

黃詠儀曾獲頒發中大醫學院「傑出老師獎」。（中大醫學院網站）

黃詠儀2007年加入中文大學醫學院擔任名譽臨床導師，之後晉升為名譽臨床副教授。其後她更擔任臨床專業顧問醫生及矯形外科及創傷學系專業應用副教授（禮任）。2021年，她獲頒發中大醫學院「傑出老師獎」，不少學生在悼念文中感謝其教導，稱其是重要榜樣。

她在2019年加入中大醫院團隊，為醫院顧問醫生及骨科專科醫生。她在骨科醫學界表現卓越，在2008年獲香港骨科醫學院頒發Sir Harry Fang金獎。

黃詠儀曾到明愛馬鞍山中學分享她加入「無國界醫生」後的經歷。（明愛馬鞍山中學網站）

除了醫院及教學工作，黃詠儀亦參加過不少志願工作，例如在2002年至2005年間，她到湖南、新疆及四川等地區服務；2008年汶川大地震後，她參與華裔骨科學會發起的「站起來」四川地震復康計劃，幫助災民重建生活。2015年她加入「無國界醫生」，前往阿富汗及海地，支援受戰亂影響的居民。