黃詠儀醫生離世｜為運動員治療　港將：你令我知道何謂敬業樂業

中大醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀(Clara），上周四（2月26日）在家人陪伴下離世。認識黃醫生多年、教大健康與體育學系高級講師雷雄德向《香港01》表示，黃對本地運動醫學貢獻甚大，曾在體院為運動員治療，同時關心運動員狀況。



三項鐵人運動員蔡欣妍亦在Instagram發文悼念，提及黃醫生曾兩度為她治療手部傷患，令其左手中指的傷口不留任何疤痕，甚為讚歎。她又說，是黃醫生啟發她「何謂敬業樂業、對自己專業精神的執着」，又言「盼一天我們再重逢，現在暫別一會，懷念你！」



中大醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀，於今年2月26日在家人陪伴下離世。（中大醫學院IG）

黃詠儀2007年加入中文大學醫學院擔任名譽臨床導師，之後晉升為名譽臨床副教授。其後她更擔任臨床專業顧問醫生及矯形外科及創傷學系專業應用副教授（禮任）。2021年，她獲頒發中大醫學院「傑出老師獎」，不少學生在悼念文中感謝其教導，稱其是重要榜樣。

她在2019年加入中大醫院團隊，為醫院顧問醫生及骨科專科醫生。她在骨科醫學界表現卓越，在2008年獲香港骨科醫學院頒發Sir Harry Fang金獎。

雷雄德：黃醫生在體院為運動員治療手部 同時關心運動員狀況

認識黃醫生已有8至10年、教大健康與體育學系高級講師雷雄德表示，不便談及感受。他形容黃醫生對運動醫學貢獻甚大，曾在體院為運動員治療手部，同時關心運動員狀況，共同處理傷患。

三項鐵人運動員蔡欣妍在Instagram發文悼念。（蔡欣妍Instagram）

三項鐵人運動員蔡欣妍：黃醫生扶起了我兩次

三項鐵人運動員蔡欣妍亦在Instagram發文悼念，她提到黃醫生曾在她生命中「扶起了我兩次」，第一次是修補手腕韌帶，第二次是完美修補五官不整的手指，其中左手中指的傷口不留任何疤痕，蔡說：「每次都非常讚歎你的醫術。」

蔡欣妍2024年在一個訪問中說，2023年前往杭州參加亞運前一天，左手中指被單車碟煞割成重傷，被迫棄戰。她說當時體院醫療顧問容樹恒醫生很快聯絡手指骨科權威黃詠儀醫生，黃醫生正好在港，隨即清空行程，並調動所有相關護士為我施手術，經歷過15日的三次全身麻醉，慢慢變好。

術後獲黃醫生提醒：一定要保持心境開朗 血液循環才會理想

她表示，在手術過後的細心叮嚀，也深深打進其心坎，「她當時說：『你一定要保持心境開朗，這樣手指的血液循環才會理想，不然怎樣努力拯救你也沒用。』黃醫生很有經驗，她的提醒猶如當頭捧喝，與其總是放負不開心，為何我不積極面對？」

2021年，黃詠儀獲頒發「傑出老師獎」。（中大醫學院網站）

蔡欣妍在文中感言：「是你（黃醫生）令我知道何謂敬業樂業、對自己專業精神的執着。你啟發了我對自己專業的深求、對細節的觀察。」

黃詠儀醫生更是她碩士課程其中一位導師，作為其學生，她說：「心中希望有一天我會讓你驕傲」，又稱「盼一天我們再重逢，現在暫別一會，懷念你！」

黃詠儀曾到明愛馬鞍山中學分享她加入「無國界醫生」後的經歷。（明愛馬鞍山中學網站）