黃詠儀醫生離世｜3.11晚舉行公開追思禱告　翌日移送和合石火化禮

中大醫院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀(Clara），上周四（2月26日）在家人陪伴下離世，中大醫院昨日（3月2日）發文悼念後，不少病人及其好友留言稱讚她醫術精湛，醫德高尚。據其家屬發出的訃告，下周三（11日）晚上將會在沙田天主教聖本篤堂舉行公開追思禱告，翌日（12日）上午在馬鞍山天主教聖方濟堂舉行逾越聖祭，之後移送和合石進行火化禮。



中大醫院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀，於今年2月26日在家人陪伴下離世。（中大醫學院IG）

黃詠儀醫生是誰？

黃詠儀2007年加入中文大學擔任名譽臨床導師，之後晉升為名譽臨床副教授。其後她更擔任臨床專業顧問醫生及矯形外科及創傷學系專業應用副教授（禮任）。2021年，她獲頒發中大醫學院「傑出老師獎」，不少學生在悼念文中感謝其教導，稱其是重要榜樣。

她在2019年加入中大醫院團隊，為醫院顧問醫生及骨科專科醫生。她在骨科醫學界表現卓越，在2008年獲香港骨科醫學院頒發Sir Harry Fang金獎。

2021年，黃詠儀獲頒發「傑出老師獎」。（中大醫學院網站）

黃詠儀醫生的病人有什麼留言悼念？

不少病人得悉黃詠儀逝世後，紛紛在中大醫院社交媒體下悼念她，感謝她以精湛技術醫治病痛。

有人留言，「感謝您用心並認真地醫治好我的右手！因為您的專業及精湛的手術，成功替我做了右手神經線接駁手術，之後也不停鼓勵我努力做復康，現在右手已恢復了正常的功能了。」

「沒有您，我相信不可能康復得這麽快」

「多謝您治好了我的左手碗骨，於2024年3月我在家中大樹掉下，左手手碗碎骨及骨烈，在中大醫院巧遇上您是我主診醫生，沒有您，我相信不可能康復得這麽快。」

有人稱她為生命中的貴人，「懷着沉痛的心情，得悉黃醫生離世。黃醫生是我生命中的貴人，在我最無助的時候，遇上她這位溫柔的天使。她既睿智又謙虛，醫德高尚，對醫術有着精益求精的執着。」

黃詠儀曾到明愛馬鞍山中學分享她加入「無國界醫生」後的經歷。（明愛馬鞍山中學網站）

黃詠儀曾到明愛馬鞍山中學分享她加入「無國界醫生」後的經歷。（明愛馬鞍山中學網站）

汶川大地震後參與華裔骨科學會發起「站起來」四川地震復康計劃

除了醫院及教學工作，黃詠儀亦參加過不少志願工作，例如在2002年至2005年間，她到湖南、新疆及四川等地區服務；2008年汶川大地震後，她參與華裔骨科學會發起的「站起來」四川地震復康計劃，幫助災民重建生活。2015年她加入「無國界醫生」，前往阿富汗及海地，支援受戰亂影響的居民。