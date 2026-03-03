黃詠儀醫生離世｜中大醫院明起設悼念角供公眾致意　朝7晚10開放

中大醫院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀(Clara），上周四（2月26日）在家人陪伴下離世。中大醫院今日（3日）公布，明日（4日）起至本月20日在中大醫院9樓大堂設立悼念角，讓黃詠儀醫生的家人、朋友及公眾人士可以前來致意，表達思念與懷念之情。開放時間由上午7時至晚上10時。



中大醫院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀，於今年2月26日在家人陪伴下離世。（中大醫學院IG）

中大醫院公布，將於明日（4日）起至3月20日，在醫院9樓大堂設立悼念角，讓她的家人、朋友及公眾人士可以前來致意，表達思念與懷念之情。（Facebook）

黃詠儀2007年加入中文大學擔任名譽臨床導師，之後晉升為名譽臨床副教授。其後她更擔任臨床專業顧問醫生及矯形外科及創傷學系專業應用副教授（禮任）。2021年，她獲頒發中大醫學院「傑出老師獎」，不少學生在悼念文中感謝其教導，稱其是重要榜樣。

她在2019年加入中大醫院團隊，為醫院顧問醫生及骨科專科醫生。她在骨科醫學界表現卓越，在2008年獲香港骨科醫學院頒發Sir Harry Fang金獎。

2021年，黃詠儀獲頒發「傑出老師獎」。（中大醫學院網站）

汶川大地震後參與華裔骨科學會發起「站起來」四川地震復康計劃

除了醫院及教學工作，黃詠儀亦參加過不少志願工作，例如在2002年至2005年間，她到湖南、新疆及四川等地區服務；2008年汶川大地震後，她參與華裔骨科學會發起的「站起來」四川地震復康計劃，幫助災民重建生活。2015年她加入「無國界醫生」，前往阿富汗及海地，支援受戰亂影響的居民。

黃詠儀曾到明愛馬鞍山中學分享她加入「無國界醫生」後的經歷。（明愛馬鞍山中學網站）

據其家屬發出的訃告，下周三（11日）晚上將會在沙田天主教聖本篤堂舉行公開追思禱告，翌日（12日）上午在馬鞍山天主教聖方濟堂舉行逾越聖祭，之後移送和合石進行火化禮。