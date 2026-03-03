伊朗局勢｜民航處籲航班勿飛阿聯酋等空域　中東一帶航班減少

中東局勢緊張，民航處發通告建議航班切勿飛入阿曼、阿拉伯聯合酋長國、沙特阿拉伯等空域。歐盟航空安全總署（EASA）亦更新通告，指由於伊朗、美國和以色列之間的軍事衝突升級，已將中東和波斯灣一帶列入受衝突影響空域，警告將持續至3月6日。根據航班追蹤網站，目前較少航班來往或途徑中東一帶。



伊朗局勢日益嚴重，不少來往或途徑中東的航班受影響。(Reuters)

圖為2026年3月1日，印尼峇里島的國際機場屏幕顯示，部份飛往杜拜和多哈的航班被取消。 （Reuters）

香港民航局發布通告，指由於目前中東地區關閉和限制空域，加上波斯灣地區持續不有飛彈和無人機活動，飛行運行受到影響。民航處建議航班切勿飛入阿曼、阿拉伯聯合酋長國、沙特阿拉伯等空域。

歐盟航空安全總署（EASA）亦更新飛行通告，指由於伊朗、美國和以色列之間的軍事衝突升級，導致民航持續面臨高風險。EASA將中東和波斯灣一帶列入受衝突影響空域，警告將持續至3月6日。

根據航班追蹤網站，目前仍然較少航班來往或途徑中東一帶。（FlightAware網站）

迪拜國際機場是連接亞非歐洲的中間點，不少航班都作為轉機點。迪拜機場早前宣布停運，現時恢復有限度營運，但只是復航杜拜國際機場（DBX）與國內另一機場阿勒馬克圖姆國際機場（DWC）。根據航班追蹤網站，目前仍然較少航班來往或途徑中東一帶。