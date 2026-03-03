有網民稱飲用啟德體育園食水後肚屙　園方：水質設備均符安全標準

近日有個別網民在Threads表示，飲用啟德體育園提供的食水後，出現肚痛或肚屙等徵狀，懷疑水質出現問題。不過也有人反駁，飲過多次「啟德水」都沒有不適。



啟德體育園今日（3日）表示，場館內設置的飲用水設施的水質及相關設備均符合既定安全標準，園方最近一次的檢驗結果及水缸清潔紀錄顯示相關設備、過濾及供水系統均維持良好運作狀態，並符合標準。



近日有網民在Threads發帖，指飲用啟德體育園提供的食水後，出現肚痛或肚屙等徵狀，懷疑水質出現問題。(Threads截圖)

啟德體育園：有定期更換飲水機過濾濾芯及清潔水缸

啟德體育園表示，一直高度重視訪客安全，並就飲用水的品質設有嚴格的要求及恆常監控機制。啟德主場館內設置的飲用水設施的水質及相關設備均符合既定安全標準，並已取得認證。園方有定期更換飲水機過濾濾芯及清潔水缸；而在每項活動舉行前，清潔承辦商亦會為飲水機進行全面清潔，包括按照製造商建議清出喉管內的水，以避免微生物滋生及污染物積聚，進一步提升安全及衞生水平。

園方指，最近一次的檢驗結果及水缸清潔紀錄顯示相關設備、過濾及供水系統均維持良好運作狀態，並符合標準。園方會繼續定期清潔設施和查檢，確保食水安全。

啟德體育園指自去年3月啟用以來，舉辦逾40個共90場國際及本地活動，累計接待超過700萬人次。（廖雁雄攝）

九龍中立法會議員楊永杰向《香港01》表示，近日未有收到涉及啟德飲用水的相關投訴，會嘗試了解情況。他指，去年除了德朗邨，水務署亦檢驗附近數個屋苑的食水，水質無問題。