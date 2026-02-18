新春花車展覽首度進駐啟德體育園　國際表演獻技即睇日期 / 時間

大年初一新春花車巡遊結束後，8輛造型各異、設計精緻的賀年花車，新春期間首度駛入啟德體育園。年初二至年初十（18至26日）市民及旅客可於啟德體育園內三大指定位置，包括水連天、中央廣場及渡行徑，近距離欣賞 8 輛特色花車，細味每一處創意巧思與工藝細節。啟德體育園於年初二及年初三（18及19日）加設兩個戶外舞台，邀請多支來自中國內地及海外的匯演表演隊伍即場演出。



啟德體育園今年新春首次化身大型節慶場景，將花車展覽、國際表演與城市公共空間完美結合，為市民與旅客帶來耳目一新的新年去處。無論是一家大小、三五知己，還是來港過年的旅客，都能在這裡一次過「睇花車、賞表演、影靚相、感受新年氣氛」，延續節日歡樂。參與的花車來自香港旅遊發展局、國泰、亞洲旅遊交流中心、香港迪士尼樂園、香港麥當勞、優質旅遊服務協會、澳門特別行政區政府旅遊局。

花車展覽

日期：2026 年 2 月 18 至 26 日（年初二至年初十）

時間：上午 9 時至晚上 10 時

花車亮燈時間：下午 5 時 30 分起

地點：啟德體育園、「水連天」、中央廣場、渡行徑

現場表演

日期：2026 年 2 月 18 及 19 日（年初二及年初三）

時間：下午 2 時 30 分至 6 時 30 分

地點：啟德體育園「水連天」、中央廣場

此外，啟德體育園紀錄片《築夢啟德》公眾觀賞在新春期間加場至 2 月 27 日，讓更多市民走進「香港主場」，感受園區由藍圖走到現實的築夢歷程。觀賞後完成簡短問卷即可獲得CAFÉ by LUBUDS咖啡券乙張，可兌換一杯價值港幣45元或以下的飲品。

《築夢啟德》免費公眾觀賞

日期：即日起至 2026 年 2 月 27 日

地點：滙豐呈獻啟德展館（啟德主場館 F 閘旁）

報名：https://www.kaitaksportspark.com.hk/community-program/54