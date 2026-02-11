2025罪案｜啟德體育園開幕刺激「演唱會經濟」？門票騙案飆61.8%

警務處今日（11日）公布2025年整體治安情況，處長周一鳴總結去年犯罪數字，指2025年全年錄得89,137宗罪案，較2024年下跌5.9%。其中詐騙案佔近一半，共有43,212宗，雖已較2024年減少1,268宗、下跌2.9%，而損失金額同樣錄得跌幅，由92億元下降至81億元，跌幅約11.3%，但無論宗數與所涉金額在數字上仍然高企，尤其啟德體育園落成啟用後，騙徒亦覷準「演唱會經濟」，演唱會門票網編案竟飆升逾六成。周一鳴表示，警隊會繼續在不同網上平台推廣防騙資訊，希望市民提防被騙。



警務處今日（11日）公布2025年整體治安情況，（左起）副處長（管理）陳俊燊、處長周一鳴、副處長（國家安全）簡啟恩、副處長（行動）葉雲龍。（夏家朗攝）

騙徒窺準體育園「演唱會經濟」 門票網騙案急升逾六成

警方錄得2025年上升的詐騙類別包括網上購物騙案，共有12,505宗，上升946宗，自啟德體育園去年開幕後，涉及演唱會門票的網騙案明顯增加，共有2,805宗，按年升61.8%。

周一鳴指，演唱會騙案的受害人包括本地人及內地人，警方會與不同部門展開緊密聯絡，並會進行檢視工作及提議，減少同類案件發生。警方目前已拘埔59人，總共涉及1,600張演唱會門票，涉及使用不同社交平台及即時通訊軟件。警隊會繼續在不同網上平台推廣防騙資訊，希望市民提防被騙。

去年涉兇殺僅非華裔女子被肢解案未偵破 警已鎖定嫌兇

至於兇殺案去年共錄得194宗，包括被列作誤殺案的大埔宏福苑火災中168名死者，警方已拘捕16人，涉嫌誤殺。餘下26宗命案，當中有16宗涉及家庭及親屬暴力，所有案件中，只有一宗未被偵破，涉及2025年6月一名49歲非華裔女子被肢解，但警方已確認嫌疑人身份。

警務處今日（11日）公布2025年整體治安情況，（左起）副處長（管理）陳俊燊、處長周一鳴、副處長（國家安全）簡啟恩、副處長（行動）葉雲龍。（夏家朗攝）

另外，警方去年錄得3,363宗傷人及嚴重毆打案，較前年下跌6.9%，當中8.3%與三合會有關。警方尤其關注涉及三合會及非華裔人士的案件。《香港國安及》及《維護國家安全條例》生效後，警方總共拘捕385人，超過一半已被檢控。

去年本港各類劫案及爆竊案均錄跌幅 創半世紀歷史新低

去年各類劫案則有66宗，較前年下跌24宗、跌幅26.7%，為1969年有紀錄以來最低，破案率更高達90.9%；爆竊案共有816宗，減少404宗，下跌33.1%，同樣是1969年以來歷史新低。；盜竊案共有20032宗，下跌10.7%；勒索案共有1674宗，下跌44.8%。

警務處今日（11日）公布2025年整體治安情況，處長周一鳴總結去年犯罪數字。（夏家朗攝）

強姦案共有68宗，下跌9宗，破案率達95.6%，只有一宗涉及陌生人案件；非禮案共有1137宗，下跌48宗，破案率達78.9%。暴力罪行則有8,823宗，減少1,662宗，下跌15.9%。

警務處指，2026年警方工作重點有三，一是維護國家安全，切實執行「三層反恐防範機制」；二是推動智慧警政，如銳眼計劃、無人機巡邏、智慧交通管理系統、HKSOS及全新香港警察流動應用程式，最後是鞏固團隊文化，增加培訓、借調等發展機會，繼續成為「Asia’s Finest（亞洲最佳）」。