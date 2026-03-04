黃詠儀醫生離世｜中大醫院今設悼念角：放心做回那個像小女孩的你

中大醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀(Clara），上周四（2月26日）在家人陪伴下離世。黃詠儀是中文大學醫院（中大醫院）骨科顧問醫生，院方今日（3月4日）起於醫院9樓大堂設立悼念角，讓她的家人、朋友及公眾人士可以前來致意，表達思念與懷念之情。



今早現場所見，悼念角布置以簡潔為主，有病人及黃詠儀醫生的同事與學生透過文字，寫下與黃詠儀醫生的回憶及感受，其中有寫道：「多謝您，係你令我可以繼續好好運用我雙手去幫人，我一定會用心去幫助更多人，往後就讓我替您去服務他人.....放心休息去玩，去感受呢個世界的美好，放心做回原本那個像小女孩的你。」



中大醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀，於今年2月26日在家人陪伴下離世。（中大醫學院IG）

中大醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀，於今年2月26日在家人陪伴下離世。（中大醫學院IG）

黃詠儀醫生是誰？

黃詠儀2007年加入中文大學醫學院擔任名譽臨床導師，之後晉升為名譽臨床副教授。其後她更擔任臨床專業顧問醫生及矯形外科及創傷學系專業應用副教授（禮任）。2021年，她獲頒發中大醫學院「傑出老師獎」，不少學生在悼念文中感謝其教導，稱其是重要榜樣。

她在2019年加入中大醫院團隊，為醫院顧問醫生及骨科專科醫生。她在骨科醫學界表現卓越，在2008年獲香港骨科醫學院頒發Sir Harry Fang金獎。