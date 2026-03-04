黃詠儀醫生離世｜病人家屬往悼念角寄哀思：佢成個人都係天使嚟

中大醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀(Clara），上周四（2月26日）在家人陪伴下離世。黃詠儀是中文大學醫院（中大醫院）骨科顧問醫生，院方今日（3月4日）起於醫院9樓大堂設立悼念角，讓她的家人、朋友及公眾人士可以前來致意，表達思念與懷念之情。今早現場所見，悼念角布置以簡潔為主，有病人及黃詠儀醫生的同事與學生透過文字，寫下與黃詠儀醫生的回憶及感受。



前往悼念的，還有母親曾是黃詠儀病人的羅小姐，她形容得悉黃詠儀離世消息感到好沉重，早前曾向黃詠儀送上心意卡的她稱認識黃多年：「陪媽媽覆診，黃醫生嘅態度，佢成個人都係天使嚟。好溫柔，喺佢面前會好放心，有佢喺度我地會有被幫助到。」



中大醫院今日（3月4日）起於醫院9樓大堂設立悼念角，讓她的家人、朋友及公眾人士可以前來致意，表達思念與懷念之情。(馬耀文攝)

黃詠儀生前是中大醫院骨科顧問醫生，羅小姐今日在中大醫院設立的悼念角受訪稱，2011年（中大醫院還未成立）母親雙手骨折，黃正是媽媽的主診醫生，形容黃在低谷時拯救了媽媽：「用佢專業知識，同埋好有心嘅一顆心去拯救生命。好感謝黃醫生。」

母親曾是黃詠儀病人的羅小姐，她形容得悉黃詠儀離世消息感到好沉重。（馬耀文攝）

羅小姐憶述，黃詠儀本身非其母親主診醫生，黃在巡房時聽到母親講一些略帶晦氣說話時，就跟母親了解情況：「一個緣份，黃醫生又係手部專科，所以佢就同媽媽講你有得醫嘅......用咗十幾年時間醫媽媽。」

羅小姐形容得悉黃離世消息感到好沉重，早前知悉黃身體有問題時，羅小姐有寫心意卡，但一星期左右，就傳來黃離世消息：「係好可惜，一個咁好嘅醫生。可能我十幾歲時認識黃醫生，陪媽媽覆診，黃醫生嘅態度，佢成個人都係天使嚟。好溫柔，喺佢面前會好放心，有佢喺度我地會有被幫助到。」

中大醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀，於今年2月26日在家人陪伴下離世。（中大醫學院IG）